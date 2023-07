EVO ŠTO VAM TREBA ZA NAJBOLJE INTIMNE ODNOSE U ŽIVOTU: Zaigrajte se na godišnjem odmoru i uživajte uz savete ove stručnjakinje!

Mnogi od nas vole da idu na odmor i imaju vremena da uživaju u svim čulima na više načina. Hrana, zabava i puno sjajnog seksa mogu drastično poboljšati vaš odmor. Ako volite da uživate u seksu dok ste u inostranstvu, možda biste želeli da znate nekoliko načina da unapredite svoju igru i učinite je posebnom za svog partnera kada ste daleko od kuće.

foto: Shutterstock

Nošenje seksualnih igračaka na odmor

Navodno, 46% ljudi je ponelo seksualnu igračku sa sobom na odmor, prema istraživanju "LoveHoney". To je odličan način da unesete neku akciju u svoju hotelsku sobu, ali postoje i drugi načini.

Od igračaka do igranja uloga, stručnjakinja za seks i veze Anabel Najt podelila je svoje vrhunske savete sa Daili Starom o tome kako da obezbedite neverovatan praznični seks.

Igranje uloga

Anabel objašnjava:

- Dok ste na novom mestu, u novoj sobi i sa potpuno novim stanjem uma, zašto ne istražite drugu osobu u spavaćoj sobi? Odlazak na odmor je savršeno vreme da budete drugačija verzija sebe, a to se može odvijati od spavaće sobe do bara. Nosite odeću koju do sada niste imali.

Budite dominantni i kontrolišite se ako vam je to neobično i samo napred da ostvarite svoje fantazije! Možda ste odsutni samo nedelju dana, ali to je dovoljno vremena da dodate osećaj avanture i novine - dodaje ona.

foto: Shutterstock

Spakujte igračke

- Da biste začinili stvari, spakujte neke erotske igrice, seks igračke ili druge dodatke koji mogu da poboljšaju vaša seksualna iskustva. Seksualni dodaci su savršen način da iznenadite svog partnera, a njihovo otkrivanje zajedno u novom okruženju može biti manje zastrašujuće nego kada ste u udobnosti svog doma - rekla je Anabel.

- Inovativna glava tuša dizajnirana za više od samog pranja, Vave je prva takve vrste dizajnirana za zabavu pod tušem. Od senzualnih igara s kockicama do vibratora, ovi predmeti mogu da vas još više uzbude - otkrila je ona.

Budite spontani

- Budite slobodni na odmoru, prepoznajte svoje porive i odgovorite kada dođu. Razmislite o isprobavanju novih seksualnih iskustava koja možda ranije niste istraživali. Probajte različite položaje, eksperimentišite sa laganim ropstvom i seksajte se u javnosti - predložila je ona.

Avantura u nepoznato

- Potražite slikovite ili jedinstvene lokacije na kojima možete da se upustite u seksualne aktivnosti. Istražite seksi osamljenu plažu koju možete posetiti, nove planinske vidike ili čak iznajmljene čamce da biste se provozali okeanom. Tako je lako izgubiti želju za avanturom kada vam život preuzmu svakodnevni poslovi i stres, pa pokušajte da maksimalno iskoristite svoj odmor, ali budite sigurni da se istražujete poslednju kulturnu stvar u javnosti. poštujte svoju lokalnu zajednicu - objasnila je Anabel.

foto: Shutterstock

Komunicirajte i zaštitite se

- Otvorena i iskrena komunikacija sa partnerom je ključna. Razgovarajte o svojim željama, fantazijama i granicama pre nego što se upustite u bilo koje novo iskustvo. To će pomoći da se obe strane osećaju prijatno i da se slože sa aktivnostima - rekao je stručnjak.

Zatim je dodala:

- Ne zaboravite na seksualno zdravlje i bezbednost. Na primer, ako ste u avanturističkim aktivnostima kao što je BDSM, vodite računa da imate sigurnu reč i postavite jasne granice, a takođe se uverite da koristite kontracepciju.

(Kurir.rs/net.hr)

Bonus video:

00:58 SNIMAJU SEKS SA DEVOJČICAMA KOJIMA U TOKU ODNOSA RAZBIJAJU GLAVU ČEKIĆEM!? Šokantna izjava Dejana Lučića o satanističkom ritualu