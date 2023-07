KEJT MIDLTON SU ZABRANJENE OVE 3 NAMIRNICE: Kraljica Elizabeta ih nije podnosila, pa ni princeza nije smela da ih konzumira!

Život na britanskom dvoru podrazumeva i brojna ograničenja, a upravo s tim su se borile Lejdi Di i Megan Markl, ali ne i Kejt Midlton.

Žena princa Vilijama bespogovorno se pridržava kraljevskih pravila, uključujući ograničenja u ishrani. Dakle, prema bivšem dvorskom kuvaru Darenu Mekgrejdiju, njoj je bilo zabranjeno da jede krompir, pirinač ili testeninu za večeru.

foto: Victoria Jones / PA Images / Profimedia

Kao što je poznato, to je glavni obrok dana, a kako kraljica Elizabeta II nije volela ugljene hidrate, nikada se nisu servirali drugim članovima kraljevske porodice.

Nije poznato da li se pravilo promenilo nakon kraljičine smrti u septembru 2022. Takođe, zabranjeno im je da jedu bilo kakvu rizičnu hranu kada su u javnim posetama.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

U takve namirnice spadaju, na primer, školjke, koje lako mogu izazvati trovanje. Ali ono što je bivšim snajama na britanskom dvoru bilo posebno teško bile su duge kraljevske večeri. Naime, niko nije smeo da ode da se odmori pre same kraljice Elizabete Druge, a princeza Dajana je to teško podnela. Međutim, još niko nije čuo da se buduća kraljica Kejt žalila na to.

