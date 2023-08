MOJ MUŽ IMA 60 GODINA I IZGUBIO JE ŽELJU ZA INTIMNIM ODNOSIMA: Otišli su lekaru, a kad su saznali šta je uzrok usledio je ŠOK

Erektilna disfunkcija može se pojaviti bilo kada tokom života, ali češće se javlja kod starijih muškaraca. Sa ovim problemom suočila se i jedna žena od 59 godina, koja je podelila svoju priču.

Ona je otkrila da se njen suprug sa 55 godina susreo sa tim problemom, sa kojim su naučili da žive. Ali kada je saznala za to nije joj bila svejedno, ipak je na kraju morala da prihvati novonastalo stanje.

Šta se dogodilo?

foto: Shuttertock

- Imam 59 godina, a moj muž je godinu dana stariji. Već 15 godina smo u braku i prvih 10 je sve bilo u redu. Međutim, njemu je vremenom počeo da se javlja problem prilikom intimnih odnosa koji su na kraju dijagnostikovali u vidu erektilne disfunkcije. Iako ga volim, shvatila sam da je seksualnost nešto što više neće biti u opisu našeg bračnog odnosa. Vremenom sam se navikla na to i sam seks mi uopšte nije nedostajao, ali onda sam se suočila sa novim problemom - započinje priču ova žena, piše San.

Stres glavni okidač problema

Njen suprug otišao je u penziju sa 60 godina, a svih 5 godina pokušavao je da pronađe uzrok za svoju erektilnu disfunkciju i konačno je došao do saznanja da je stres bio glavni okidač.

Posao je bio glavni razlog stresa, a pošto se penzionisao i počeo da uživa u slobodnom vremenu, seksualni nagon se vratio.

- Moj muž je u početku bio mrzovoljan, ali onda je shvatio da mu se erektilna difuncija sredila i da je ponovo sposoban da upražnjava seks. Sada me bukvalno juri po kući. S druge strane, ja sam na pragu 7. decenije, a pošto intimnih odnosa nije bilo poslednjih pet godina, totalno sam se odvikla od toga. Uopšte ne znam kako da se ponašam. Pre smo imali problem zato što on nije mogao da ima seks, a sada ga imamo zato što prečesto ima tu potrebu, zbunjena sam i više mi nije do toga - požalila se ova žena.

foto: Shutterstock

Komentari su ubrzo usledili

Ubrzo nakon što je podelila svoju priču na društvenim mrežama, usledili su i komenatri drugih ljudi.

- Imate dovoljno godina da možete sa suprugom da sednete i otvoreno da porazgovarate o svemu što vas muči.

- Objasnite mužu da niste “na dugme” i da vam treba vremena da se prilagodite celoj situaciji.

- Problem iznenadne potrebe za se*som ili nepostojanja nikakve želje za tim se javlja kod oba pola, možda je najbolje da porazgovarate sa nekim stručnjakom iz tog domena.

