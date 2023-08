DANIJELA IZ IVANJICE U JEDNOJ RUCI DRŽI INDEKS SA DESETKAMA, A U DRUGOJ VOLAN KAMIONA: Studira pravo i planira da otvori firmu!

Danijela Petrović iz Brusnika kod Ivanjice dokaz je da se i dalje mogu naći uspešne i sposobne devojke koje se ne libe takozvanih „muških“ poslova.

Kao najstarija od četiri sestre, Danijela radi sve poslove u kući, ali i pomaže ocu na radovima u pilani, neretko sa njim odlazi u šumu da spreme drva, a na sve to student je druge godine pravnog fakulteta i u indeksu joj se nalaze samo devetke i desetke.

foto: Printscreen

Zato ova lepa devojka ruši sve predrasude, pogotovo Ivanjičana koji je ovih dana mogu videti kako pohađa obuku vožnje kamiona, sa ciljem da unapredi svoj posao.

Iako na izgled jako krhka Danijela svojom odlučnošću kosi sve stereotipe vezane za podelu na muške i ženske poslove.

- Mnogo puta sam čula - nije to za tebe, šta će tebi to, ti si žensko. Mene to stvarno ne interesuje. Mene zanima da ostvarim svoj cilj i ispunim svoje snove, i da meni bude lepo - rekla je Danijela.

- Planiram da u budućnosti vozim kamion jer treba pomoć porodici. Možda sutra svoju firmu otvorim - dodaje ona.

Danijela kaže da ne postoje muški i ženski poslovi i da svako može da radi ono što želi.

- Želim da kažem svima da treba da ostvare svoje snove i da puste okolinu i sve druge priče - zaključuje.

Bez obzira na to da li će se baviti pravom ili odlučiti da ostane u firmi svog oca, zbog Danijeline sposobnosti, hrabrost i odlučnosti svakako je čeka blistav put, piše "Infoliga".

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

