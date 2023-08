MOJ MUŽ JE URADIO VAZEKTOMIJU U 34. JER NE ŽELIMO DECU: Hoću mir i tišinu, a deca su bučna! To mi je prilika da uživam u životu!

Australijanac se u 34. godini podvrgao vazektomiji kako bi on i njegova supruga mogli da vodie život bez dece. Kako kažu to podrazumijeva puno dremanja i odlazak na odmor kad god požele. Heraldo i Indi Uribe izjavili su da ne žele decu i uživaju u životu bez previše briga. Putuju i žive onako kako žele.

- To je moja prilika da uživam u bezbrižnom životu - izjavio je Heraldo. Naime, on i njegova 25-godišnja supruga Indi samoproglašeni su 'DINK-ovi' (što na engleskom znači 'dual income - no kids', odnosno 'dvostruki prihod bez dece').

foto: Printscreen/Facebook

- Taj životni stil je pomalo sebičan, ali na najbolji način - smatra šminkerka iz Sidneja, koja tvrdi da je odlučila da nema decu jer je egocentrična.

- Radije bih bila sebična bez dece nego da ih imam, a i dalje želim da budem sebična - prokomentarisala je.

Glavna prednost takvog života je mogućnost da bude spontana, da spava kad god poželi, ode na večeru kad joj se ide, kao i da poseti prijatelje bez da mena svoj život.

- Želim mir i tišinu, a deca su bučna. Ne vidim kako bi se dete uklopilo u naš život - kaže.

Australijanka je upoznala svog muža Heralda, sada prodavača automobila, 2018. dok je on radio kao čistač, a ona je radila u banci. Taman se preselio u Australiju kako bi naučio engleski.

Par je izlazio na večere, a sporazumevali su se putem Google prevodioca, a ona mu je pomagala u učenju jezika.

Ipak, zaljubili su se i ubrzo shvatili da imaju još nešto zajedničko - ne žele decu.

foto: Printscreen/Facebook

- Razgovarali smo o deci u prvih nekoliko meseci veze - tako da smo znali da zapravo razmišljamo isto - dodajući da su smatrali da su deca koštaju previše.

Kao najstarije dete u porodici, Heraldo je odrastao brinući se za svoje troje braće i sestara. Kako kaže, to iskustvo nije hteo da ponovi sada kada je odrasla osoba.

- Kao odrasla osoba, napokon se osećam kao da sada mogu da izaberem da budem bez dece i rasteretim se od odgovornosti koje su me opterećivale kad sam bio mali - izjavio je Heraldo.

Vančali su se prošle godine te je s time došao i pritisak porodice i rodbine da imaju decu.

- To su krenuli da komentarišu već dve nedelje nakon venčanja. Rekli smo im da nećemo, a oni su mislili da se šalimo ili da ćemo se predomisliti - kaže.

Ipak, Heraldo je napravio vazektomiju, nakon što se Indi borila s nuspojavama povezanim s uzimanjem pilula za kontacepciju.

foto: Printscreen/Facebook

- Moj muž se tome podvrgnuo kako bismo zauvek mogli da živimo na ovaj način - izjavila je Indi.

I dok su mnogi razočarani tom njihovom odlukom, par živi svoje snove.

Tipičan dan zaljubljenih golupčića bez dece uključuje buđenje i zajednički odlazak u teretanu pre odlaska na posao, a zatim šetanje pasa uveče pre večere.

- Ovaj životni stil omogućuje mi da se vratim u detinjstvo i uživam u životu bez stresa. Mogu da se usredsredim na ono što želim - svoju karijeru, moju predanost kao supruga i pomaganje drugima - iskren je suprug.

Sada, nakon pet godina veze, nijedna strana ne žali zbog svoje odluke da ne produži porodično stablo.

- Tvoj život je samo tvoj. Ne dopusti da ti diktiraju šta ćeš učiniti sa svojim životom. To je tvoja prilika da napišeš svoju priču - zaključio je Heraldo, a prenosi NY post.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

02:51 SVI UČENICI DOBIJAJU BESPLATNE UDŽBENIKE, ALI TO NIJE SVE: Sva deca do 16 godina dobijaju DRŽAVNU POMOĆ, a evo kada je prijava