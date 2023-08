KAKO DA ZNATE DA VAS PARTNER VARA IAKO SVE DELUJE IDEALNO: Terapeut za intimne odnose otkriva MRAČNU TAJNU srpskih parova

Porodični ručkovi, putovanja, nasmejane fotke na društvenim mrežama. Sve deluje kao jedan sasvim skladan brak, ali iza toga krije se drugačija, ne tako lepa istina. Psihoseksualni terapeut Josif Fidanovski priča koliko se često ispostavi da se problemi u braku i vezi guraju pod tepih, tj. da naoko deluje da je sve u redu, a partner u stvari ima nekog sa strane.

- Neverstvo ili prevara postoji od pamtiveka jer su ljudi u osnovi poligamna bića. Međutim, u današnjim uslovima zbog užurbanog tempa života ljudi dodatno ne umeju da se susretnu jedno s drugim i porade na svojoj bliskosti i intimnosti. Ljudi generalno ne uspevaju da se kvalitetno pozabave sobom, da imaju uredan život i mentalnu higijenu. Dodatno s tim ide i sklonost ka brzim i površnim rešenjima, pa se prevara nameće kao nešto što će osvežiti njihov život - kaže.

foto: Profimedia

On otkriva i zašto ljudi najviše varaju, posebno muškarci.

- Iskustvo iz moje prakse govori da postoje ljudi koji su razvili promiskuitetni stil, pa su zavisni od promene partnera, zatim ljudi koji imaju neki problem u odnosu ili seksu sa partnerom ili su njihove potrebe nezadovoljene u vezi. Tu su i oni koji nisu iskusili dovoljno na seksualnom planu, pa varaju zbog radoznalosti i prilike koja se ne propušta‘, seksualne avanture sa prostitutkama, zbog osećaja slobode i novih mističnih momenata - kaže Fidanovski za "Zadovoljnu" i dodaje da je jedno istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo da 50 odsto ispitanih bračnih partnera vara jedno drugo.

A kako možemo da znamo da nas partnera vara? Postoje li neki suptilni znaci, situacije, gestovi, navike koji pokazuju da je on zapravo neveran iako sa strane izgleda da sve štima? Šta ga tačno odaje da ima drugu?

- Prva stvar je duže ostajanje na poslu. To je prvi alarm. Zatim, znak prevare obično bude i neprestano korišćenje mobilnog telefona, kao i kupovanje nove garderobe, doterivanje. Kao znak prevare se ističe i glumljenje ljubomore da bi se prikrilo neverstvo, ali i zamišljenost, ravnodušnost, nedovoljna prisutnost, nezadovoljstvo…

foto: Profimedia

I tu dolazimo do one stare da žena uvek zna, da prosto oseti kad je muškarac vara, mada sve deluje da je u redu. Ipak, dešava se često da ljudi ostaju u takvom odnosu, te otuda pitanje zašto je on i dalje tu mada ima drugu sa strane, a zašto ona prelazi preko preljube u slučaju da zna za nju:

- On je tu iz više razloga. Porodica za njega predstavlja sigurnu luku. Muškarci najčešće ne varaju iz emotivnih pobuda i retko kada se zaljubljuju. U većini slučajeva ih samo uzbuđuje novo žensko telo.

S druge strane, žene su tu jer su vezane na više načina, kaže Fidanovski:

- One su vezane kroz njihovu istoriju, kroz decu, finansije, zajedničku povezanost s drugim ljudima. Tu je i strah od mogućih negativnih posledica po decu i njihov život u slučaju prekida. Prevara ponekad može biti jako osvešćujuća za obe strane u smislu uspostavljanja kvalitetnijeg i dubljeg odnosa. Žene su neretko i finansijski zavisne, pa ih to inhibira da izađu iz takvog odnosa.

A kad se prevara jednom desi i za nju se sazna, dilema je velika da li to automatski znači i razlaz ili ima povratka nazad. Koliko je onih koji su kazali kako prevaru nikad ne bi oprostili jer se poverenje ne može povratiti, ali onda kad se to i desi, sve se gleda drugačijim očima. Taj drugačiji pristup Josif Fidanovski slikovito objašnjava na primeru prakse sa Istoka:

foto: Profimedia

- Japanci imaju jednu drevnu tehniku koja se zove kincugi i predstavlja umeće popravljanja polomljenih keramičkih predmeta pomoću japanskog laka pomešanog sa zlatnim prahom. Za razliku od evropske prakse, gde se teži sakrivanju pukotina, ovaj japanski postupak svaki polomljeni predmet pretvara u svojevrsno remek-delo.

Dakle, srž je u tome da je nesavršenosti bolje prigrliti kako bismo naučili nešto iz njih nego ih ignorisati jer tada nema boljitka.

- Kao i svaka kriza, tako i prevara može biti šansa za razvoj, ali samo ukoliko oba partnera prepoznaju tu mogućnost, uz iskreno pokajanje partnera koji je varao. U svakom slučaju, odgovornost je podjednaka kod oba partnera u preduzimanju daljih koraka kako bi radili na približavanju i bliskosti, bilo sami ili sa terapeutom.

To onda znači da je moguće da neko nekog vara, a da ga voli? Šta je pozadina takve situacije?

- Kad neko nekoga vara, to ne znači da ga ne voli, već da nema dovoljno razvijenu seksualnu empatiju i poštovanje prema partneru - zaključuje psiholog.

(Kurir.rs/Zadovoljna)

Bonus video:

01:07 DAN ZALJUBLJENIH JE SVETSKA PREVARA Sveštenik Gligorije za Kurir TV: Pravi hrišćani treba da slave ljubav i večnost svakog dana