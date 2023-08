ZAMENILA SAM TAMPON, A ONDA SU ME PRONAŠLI NA PODU KAKO UMIREM: Zbog stvari koju većina devojaka radi ostala bez OBE NOGE (VIDEO)

Manekenka Loren Vaser bila je na ivici smrti nakon što je doživela simdrom toksičnog šoka, koji je izazvan menstrualnim tamponom. Doživela je dva srčana udara, organi su počeli da joj otkazuju, a onda su joj amputirane obe noge.

Ona je u ispovesti u podkastu Stivena Bartleta detaljno opisala svoje bolno iskustvo.

- Bio je dan kao i svaki drugi. Tek što sam dobila menstruaciju i osećala sam se loše, pa samo otišla pod tuš da dođem sebi. Zamenila sam tampon i nakon toga su me našli na podu moje dnevne sobe. Umirala sam. Bila sam na 10 minuta od smrti. Doživela sam sindrom toksičnog šoka koji je bio uzrokovan tamponom - ispričala je Loren.

Prognoze da preživi bile su samo 1 odsto.

- To je ubilo stotine i hiljade žena. Hitno su me prevezli u bolnicu i tamo su bili u šoku kako tako mlada i zdrava devojka od 24 godine tone. Imala sam dva srčana udara i prikačili su me na aparate. Moji bubrezi, moji organi su otkazivali... Stopala su mi pocrnela.

Nažalost, morali su da joj amputiraju desnu, a šest godina kasnije i levu nogu.

- Kad sam se konačno probudila, morali su da mi amputiraju desnu nogu. U suprotnom bih umrla. Rekli su mi da u naredna 24 sata ne mogu da mi daju nijedan lek protiv bolova i osećala sam apsolutno sve što su mi radili.

Loren je od tada posvetila veliki deo svog života podizanju svesti o TSŠ-u i zalaganju za bolju transparentnost ženskih menstrualnih proizvoda.

Takođe je radila sa demokratskom kongresmenkom Karolin Maloni na promovisanju zakona koji zahtevaju od proizvođača da navedu sve sastojke ženskih higijenskih proizvoda na svojoj ambalaži.

Loren je takođe ostavila svoj trag u modnoj industriji, učestvujući u kampanjama za Lacoste, Furla i Shiseido, i stekla je nadimak "Fešn devojka sa zlatnim nogama", jer su joj obe protetske noge zlatne.

(Kurir.rs)

