"ON JE FANTASTIČAN U KREVETU" Udala se za 25 godina STARIJEG MILIONERA, a sad ŠOKIRALA njihovom fotkom IZ KREVETA! Grudi kipe

Lejla Grifin iz Londona, koja se udala za 25 godina starijeg milionera Brusa, objavila je fotografije na kojima pozira u krevetu dok pored nje leži njen muž.

Nosila je crveni brushalter i zaradila brojne komplimente.

"Predivna si", "Vau, apsolutno zapanjujuće", "Najlepša žena", pisali su pratioci.

Inače, ona ima 29, a njen suprug 54 godine. Upoznali su se na internetu u oktobru 2021. godine, piše Daily Star. U roku od godinu dana kupili su kuću i venčali se. I premda neki govore da Brus može da joj bude deda, Lejla insistira na tome da je njen muž fantastičan u krevetu.

"On je najbolji ljubavnik kojeg sam ikad imala. Da sam imala povez na očima dok smo vodili ljubav, rekla bih da ima 21, a ne 53 godine… Mislim da je emocionalna povezanost to što čini naš odnos sjajnim, a on jednostavno zna da se snađe u spavaćoj sobi. Brus i ja smo vrlo iskreni jedno prema drugome i prema našem odnosu i istina je, da nije bio finansijski u situaciji u kojoj se nalazi, ne bih se sastala s njim. A da ja nisam mlada i atraktivna žena, on se ne bi našao sa mnom", ispričala je jednom prilikom.

Lejla sada živi na visokoj nozi - poseduje nekoliko luksuznih automobila uključujući McLaren i živi u vili vrednoj milion dolara. Ima oko 130 hiljada pratilaca na Instagramu i redovno objavljuje fotografije s partnerom.

Mnogi su zaintrigirani njihovim brakom, ali ima i ružnih komentara.

"Ljudi me zovu sponzorušom i da sam s njim samo zbog njegovog novca. Zašto ljudi ne kažu da je on 'sa mnom samo zbog mog izgleda'. Zašto je to tako jednostrano? Smešno mi je jer takva reakcija zapravo dolazi od muškaraca u 20-im i 30-im koji su švorc i žele da budu kao on. Nikad nije od žena ili drugih starijih situiranih muškaraca", zaključila je.

