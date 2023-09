UKRALA SESTRI DEČKA JOŠ KAO TINEJDŽERKA, A PAR SAD SLAVI 70. GODIŠNJICU BRAKA: "Nimalo se ne kajem, predugo je ČEKALA" (FOTO)

Širli Pisli ukrala je sestrinog dečka Harolda u 50-im godinama prošlog veka i nedavno s njim proslavila 70 godina braka.

"Trebala je (sestra) biti spremna kad se on pojavio", kaže 88-godišnja Širli bez pardona za People. "Predugo se spremala."

Kej se na spratu pripremala za sastanak s lokalnim srcolomcem, Haroldom Pislijem, što je Širli i Haroldu dalo dovoljno vremena za razgovor dok je on čekao. Verovatno previše vremena. Sastanak s Kejom nikada se nije dogodio. Širli kaže da je rekla sestri da joj se sviđa taj tip i to je bilo to.

foto: Profimedia

“Mislila sam da je zgodan i znala sam da je popularan u školi zbog sporta i svega”, objašnjava ona. "Pa naravno da sam htela da izlazim s njim."

I šta je Harold tada mislio o svemu tome?

"To je bilo pre više od 70 godina", kaže Harold (88). "Ko se može setiti?"

Ali on zna šta je održavalo iskru u njihovom braku kroz sve godine. "Sve radimo zajedno i uživamo u svemu što radimo", kaže Harold. "Nisam veš s rečima."

foto: Profimedia

Što se Širli tiče, ona tačno zna zašto je i dalje privlači Harold - i to nije samo njegov ironičan smisao za humor ili način na koji je voli držati za ruku.

“Čeka me rukama i nogama. Ako mu kažem da idem izvaditi odeću iz sušilice, on će biti napolju i izvadiće je pre nego što ja to stignem", kaže Širli. "Dobro se brine za mene."

'Bili su neverovatno dobri roditelji'

Par je 24. juna proslavio 70. godišnjicu braka s više od 150 prijatelja, dece, unučadi i praunučadi koji su se okupili u lokalnoj dvorani. Par ima sinove Majka (69), Džona (62), kao i kćeri Kim (58), Kris (55) i njihovog "nezvaničnog" usvojenog sina Džordža Raštona (60), koji je odrastao u blizini Pislijevih.

foto: Profimedia

"Dok sam odrastala, moj život je bio poput bajke", kaže ćerka Kris Flanders. “Kampovali smo, vozili smo se čamcem. Bili su jednostavno neverovatni roditelji. Sada se družim s roditeljima jer su jako zabavni.” Harold i Širli su imali samo 15 godina kada su se upoznali. Venčali su se oko tri godine kasnije, 1953. nakon što su završili srednju školu u Alegniju, u Njujorku.

foto: profimedia

“Znam da je moja tetka u početku bila malo ljutita, ali je to prebolela. Samo su zaljubljeni. Ludo je. Mislim, otišla sam s njima na večeru neko veče i stalno sam ih gledala, a moj bi tata držao ruku na njenoj nozi," kaže Kris. " Stvarno ih je super gledati zajedno."

"Mama i tata sve su stariji, pa smo odlučili da svake godine trebamo ići na porodično putovanje", kaže Kris. "I mama je rekla, dobro, idemo na Aljasku".

A zašto baš Aljaska?

"Rekli su da tamo ima puno medveda", kaže Širli.

(Kurir.rs/Net.hr)

