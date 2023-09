NATALIJA SAZNALA DA JE MUŽ VARA SA NJIHOVOM DADILJOM: "Čim sam se iselila iz stare vile ona se ODMAH uselila, to je jako JADNO"

Natalija, razvedena žena čiji je bivši muž dobio dete sa njihovom dadiljom, postala je senzacija na internetu nakon što je podelila video snimak snimljen u Diznijevom svetu tokom njihovog porodičnog putovanja, na kojem su se njih dvoje mazili "malo previše".

Natalija (33) podelila je brojne video zapise na TikToku o svom bivšem mužu i njegovoj novoj devojci, koja je slučajno njihova bivša dadilja.

Na jednoj fotografiji u "vozu smrti", ona sedi sa njihovom ćerkom, dok njen tadašnji suprug sedi iza njih u društvu dadilje, koja je naslonila glavu na njegovo rame.

"Pregledala sam stare fotografije i naišla na više od jedne gde su bili previše bliski...", napisala je u objavi.

Bivša supruga nikada eksplicitno nije izjavila da su njen bivši i dadilja imali aferu, ali njeni video zapisi sugerišu da se između njih nešto događalo dok su bili u braku.

"Otišli smo u Dizni u Orlandu i poveli dadilju sa sobom. Da pomogne sa decom... Ne sa mužem", napisala je u snimku koji je pregledan više od 1,6 miliona puta.

Mnogi pratioci ostavili su ogorčene komentare.

"Prva stvar koja ih je odala bilo je to što su sedeli zajedno na vožnji", glasio je jedan od komentara, dok je druga osoba dodala: "Ona je dobro znala da će završiti na fotografiji... To je tako jadno od nje."

foto: Printskrin/Tiktok

Drugi su pak okrivili Natalija jer je angažovala atraktivnu dadilju. "Nikada ne biste imali ovaj problem da ste angažovali gospođu Doubtfire", "Vi ste bili previše ljubazni. Nikada ne zapošljavajte mladu dadilju, uvek zaposlite neku stariju bakicu", glasili su neki od saveta u komentarima.

Brojne dadilje takođe su se uključile u raspravu i insistirale da je Natalijina bivša zaposlenica prešla sve granice.

"Kao bivša dadilja koja je živela sa takvim porodicama, a sada majka, ovo me iznerviralo i to zbog tebe. Nije teško to NE uraditi!", poručila je jedna bivša dadilja, dok se druga nadovezala: "Kao bivša dadilja, ja bih sedela sa detetom ili mamom, ne sa tatom!"

Neki su je optužili zašto napada bivšu dadilju, a ne svog bivšeg muža jer "za tango su potrebna dva".

foto: Printskrin/Tiktok

"Dobijam toliko komentara u kojima me pitaju zašto su svi moji video zapisi usmereni protiv dadilje, a ne protiv mog bivšeg muža jer je "za tango potrebna dvoje" i tako dalje. Htela sam objasniti zašto to radim. Moj bivši muž bio je prilično drag i pokajao se, dok je dadilja bila čista suprotnost. Šalje mi odvratne poruke. Čim sam se iselila iz svoje stare vile, ona se odmah uselila. Zabranila mi je čak da dođem u kuću po decu. Ne mogu da dođem i pokupim svoje stvari. Ako želim da uzmem nešto iz te kuće, nešto što je moje, pošalju mi to poštom. Ona je zapravo podnela prijavu policiji protiv mene na početku svega jer kad sam saznala za njih, poludela sam. Kao da sam se potpuno izgubila. Mislim, ko ne bi?", požalila se Natalija.

foto: Printskrin/Tiktok

Objasnila je i da nije imala pojma da je podnela policijsku prijavu protiv nje sve dok nije dobila telefonski poziv iz policije zbog optužbi da ju je nazivala "droljom" i vređala.

"Rekla sam im - da, učinila sam to. Neću to poreći jer ona je drolja." U svakom slučaju, na kraju sam je naterala da odustane od optužbi protiv mene", objasnila je Natali.

"Sve bi bilo drugačije da je drugačije postupila i da mi je rekla da joj je žao što se ovo dogodilo... Na kraju dana, ako se stvarno vole, a upravo su dobili zajedničko dete, ko sam ja da ih sprečavam da budu zajedno? Samo je način kako su to rešili bio pogrešan, ceo njen stav prema meni je pogrešan. Kako je moguće da je ona tako užasna prema meni?", pita se Natalija.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

01:28 MAJKE IMAJU POSEBNE ZAHTEVE OD DADILJA: Mogu da im čuvaju decu samo ako su vakcinisane i redovno rade OVO!