UŽASAN TRAČ ZLOBNICE SA POSLA JOJ ZAKOMPLIKOVAO ŽIVOT: Ono što su uradili roditelji njenog muža je JEZIVO, ali žena im se OSVETILA

Žena, koja je želela da ostane anonimna, našla se u teškoj situaciji nakon što je ružna glasina ozbiljno izmakla kontroli.

Novopečena majka je objasnila da je koleginica na poslu počela da širi laži da su kolega i ona imali aferu, pa čak i da je on otac njene bebe.

I dok se njen muž uzdigao iznad drame i pustio službu za ljudske resurse da se izbori sa posledicama, njegovi roditelji su saznali i odlučili da preuzmu stvar u svoje ruke - zahtevajući test očinstva.

Otišavši na forum "Reddit" da podeli svoju priču, ova majka je napisala: "Upravo sam rodila svoju bebu i odbila da je vide roditelji mog muža".

Objašnjavajući kako je situacija kulminirala, započela je svoju priču:

- Na poslu sam veoma bliska sa kolegom koji je oženjen. Prijatelji smo već neko vreme. Još jedna naša koleginica bila je zaljubljena u njega, ali ju je on odbio. Iznela je neke optužbe na njegov račun, a potom je izmislila da sam imala aferu sa njim. Bila sam trudna u to vreme, sreća pa moj muž nikada nije verovao u glasine, jer se volimo. Međutim, njegova porodica me ne voli.

Žena ističe da je odbila DNK test koji su tražili, ali je muž pristao - želeći da izbegne sukob. A nakon što je dokazano da je ženin muž zaista otac bebe, njegova porodica je počela da se pretvara "da ni na trenutak nije sumnjala u nju". No, ona im nije zaboravila.

- Oni nisu deo moje porodice. Nikada me nisu voleli, želeli su da se moj brak raspadne. Nazivaju me budalom i kažu da imaju „prava“ da vide moju bebu, ali niko mi se nije izvinio - istakla je, a prenosi "Mirror".

Većina korisnika foruma stala je na stranu žene, ali je bilo onih koji su krivili njenog muža "jer se nije suprotstavio porodici".

