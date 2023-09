RUSKINJA KSENIJA KAŽE DA JOJ JE SRBIJA UNIŠTILA ŽIVOT: Voli da lumpuje po beogradskim klubovima, a evo zašto se oseća LOŠE (VIDEO)

Ruskinja Ksenija koja je izbegla u Srbiju zbog rata u tom delu sveta u proteklom periodu obraćala se javnosti preko svog Jutjub kanala.

Tu je iznosila zapažanja o boravku u Srbiji i suživotu sa Srbima. Ovoga puta ona je navela da joj je Beograd uništio život, te da je trenutno anksiozna.

Kako objašnjava ova žena, izlasci u Beogradu su neverovatni i neuporedivi sa noćnim životom u Moskvi. Ipak, objašnjava kako je počela da preteruje sa pićem i ludim provodom, te sada ne može da se vrati na kolosek.

foto: YouTube/Sailor Nom

„Godinu dana je prošlo od kako sam se preselila u Srbiju. Razočaranje nije zbog ljudi ili zemlje, već jer sam ja imala drugačija očekivanja koja Srbija nije ispunila. Beograd je grad greha. Nikada u životu nisam toliko izlazila po klubovima. Nisam ni mislila da ovako nešto postoji. Muž i ja smo ovde sami sa sinom. Kako nema ko da ga čuva, uvek moramo da se dogovorimo ko ide u provod, a ko ostaje kod kuće. Samim tim, kada izađete, iskoristite svaku priliku da pijete, uživate u provodu i radite lude stvari, ali postoje posledice. Najgore je u ponedeljak, do četvrtka već sve prođe, ali onda ponovo dođe vikend i sve ispočetka, upadnete u taj niz i ne možete da se izvučete, a tu sam ja sada“, objašnjava Ruskinja.

Ona dodaje da se zbog takvog načina života konstantno oseća iscrpljeno, umorno i bezvoljno.

„Stalno se osećam anksiozno, nervozno i uvek mi je dosadno. Ovo je neka vrsta kratkotrajne depresije. I svaki put posle izlaska se pitam da li je vredelo, a svaki put kažem sebi da jeste, iako znam da nije tako. Pitam se šta će se desiti sa mojim prijateljima ako ne izlazim i da li će me oni napustiti. Plašim se da ću propustiti nešto zabavno“, priča ona, a prenosi Telegraf.

Priznaje i da njen posao mnogo trpi zbog izlazaka i noćnog života, pa ove godine nije uspela da proslavi svoj Jutjub kanal. Ipak, obećala je sebi da će se potruditi da to popravi.

- Ove godine nisam uspela u svojoj jutjuberskoj karijeri jer sam bila prezauzeta opijanjem i izlascima, ali probaću ponovo i neću odustati - poručuje ona.

A kako smo ranije pisali na Nova.rs, Ksenija je govorila i šta misli o običajima u našoj zemlji koje je upoznala kada je došla ovde.

„U Srbiji neki stranac može da vam pomazi dete na ulici ili da ga i poljubi. U Rusiji bi vas zbog toga ubili. To je nedopustivo. Nema šanse da bez pitanja usput pomazite tuđe dete po glavi ako to roditelj prvo ne dozvoli. Ipak, jednostavno ljudi u Srbiji možda više veruju jedni drugima, ali meni je to i dalje jako neobično“, kaže Ksenija.

(Kurir.rs/Nova)

Bonus video:

00:17 Ruskinja otkrila razlog zbog kojeg želi da živi u Srbiji zauvek