SRPKINJA KOJA ŽIVI U MEKSIKU OTKRILA KAKO JE ZAISTA TAMO: Zemlja narkotika, kartela ili sapunica? Evo šta Mirka priča (VIDEO)

Srpkinja Mirka Bojčetić rođena je u Hrvatskoj, živela je prvo u Srbiji, pa se pre nekoliko godina preselila u Meksiko gde i danas živi.

Ona od svoje 22. godine živi sa suprugom u gradu Keretaru, a kroz svoj kanal Mirkabw na Jutjubu ljudima opisuje svoju svakodnevicu u Latinskoj Americi. Dok mnogi posmatraju ovu zemlju iz prizme TV novela i narkotika, ona kaže da su Meksikanci mnogo više od toga.

„Mnogi će na pomen Meksika na prvom mestu pomisliti na tekilu i marijače, a mnogi na ružne scene iz američkih filmova. I u Meksiku postoje i dobre i loše stvari, siromaštvo i bogatstvo, dobri i loši ljudi. Međutim, ono što možete videti u svetu o ovoj zemlji je uglavnom sadržaj za crnu hroniku“, priča ona u videu i dodaje da su Meksikanci pored poteškoća kroz koje prolaze, i događaja koji kvare sliku o njima – mnogo više od toga.

„Meksikanci su jako slični nama Balkancima. Oni tradiciju gaje vekovima, a kulturu prenose sa kolena na koleno“, kaže Mirka.

U jednom od svojih snimaka ona opisuje šta joj je bilo najteže kada se tek doselila i na šta ni dan-danas ne može da se navikne.

„Pri samom dolasku u Meksiko najteže mi je pala promena dinamike svakodnevice. Dok sam živela u Srbiji, bila sam jako aktivna, studirala sam i radila u isto vreme. Moje navike su se ovde drastično promenile. Prvih nekoliko meseci mi je bilo najteže jer nisam radila. Nisam nametnula sebi obaveze da bih mogla da se fokusiram na učenje jezika i ambijent. Vrlo brzo sam shvatila da je to greška i da je trebalo odmah da nađem aktivnosti koje moju promenu neće učiniti tako drastičnom“, kaže ona.

A koje su bile otežavajuće, a koje olakšavajuće okolnosti?

„Nisam imala ni posao ni prijatelje, olakšavajuća okolnost je bila što su moj suprug i njegova porodica bili tu. A otežavajuća što nisam sebi nametnula nikkakve obaveze, a tada dolazite u situaciju da osećate da nemate ciljeve na svakodnevnom nivou. Ovde kao i u većini drugih zemalja osim na Balkanu, ljudi jako puno rade cele nedelje. Meksikanci su slični nama, pa od četvrtka kreću da se viđaju sa prijateljima. Sa te strane je bilo dobro, ali od ponedeljka do četvrtka svi rade od jutra do večeri i nemaju vremena za društveni život.“

Mirka kaže i da se teško navikla na veliku nadmorsku visinu od 1.800 metara. Prvih mesec dana stalno se osećala umorno. Takođe, kako kaže, nije ni jezik dobro znala u početku.

„Mogla sam da složim prostije rečenice, ali kada ljudi počnu brzo da pričaju, ništa nisam razumela“.

Mirka je takođe otkrila šta joj je bilo najčudnije i navela neke neobične meksičke običaje.

„Očekivala sam da su hladni i distancirani. Bilo mi je čudno kada se pozdravljaju: oni ne pružaju ruku, nego će vas izgrliti i izljubiti kao da vas znaju celog života. Ovaj običaj sam prihvatila, ali su mi objasnili da nije tako u svim situacijama, pa sam imala par blamova. U bolnici gde radi moj suprug izljubila sam domara, on je ostao u šoku, kao i moj suprug, koji mi je kasnije objasnio da je u tim poslovnim odnosima bolje prvo pružiti ruku.“

Mirka otkriva i da u Meksiku ima jako malo školovanih ljudi, kao i kolika su primanja.

„Mislim da je glavni problem ovde manjak edukacije, ljudi nisu školovani, veliki broj njih nema čak ni osnovnu školu. Odmah se gubi mogućnost da rade bolje plaćeni posao. Oni rade pomoćne poslove, kao što su spremačice, pomoćno osoblje. To ne bih preporučila, bolje da tražite posao za koji ste kvalifikovani. Ima dosta mogućnosti, prvo u turizmu, birajte mesta koja izlaze na more. Ukoliko ste kvalifikovani u sektoru turizma – birajte Kankun“, kaže ona i dodaje da sekretarica koja radi pola radnog vremena zarađuje oko 600 evra, dok poslovođa u firmi može da zaradi od 1.500 do 5.000 evra.

Kako dalje navodi, Meksikanci su jako mladoliki.

„U početku sam mislila da imaju takav ten. Međutim, shvatila sam vremenom da određene stvari rade svesno ili nesvesno, što se odražava na izgled njihove kože. Oni često posećuju dermatologa, jednom u tri meseca, najređe jednom u šest meseci. Ne izlažu se suncu bez preke potrebe. Svakodnevno nanose zaštitni faktor bez obzira na to da li se izlažu suncu ili ne. Takođe, postoje i određene namirnice koje utiču na izgled kože. Konzumiraju velike količine limuna, jedu ga uz skoro sve. Takođe, i čili papričicu i avokado.“

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

