TRIK KOJI MANEKENKE KORISTE KAD ŽELE DA SMRŠAJU: Jedu sve, ne gladuju, a kilogrami ODLAZE! Evo u čemu je CAKA

Nije tajna da su manekenke, a pogotovo supermodeli, kako oni stari, tako i ovi novi, neke od najlepših i najzgodnijih žena sveta.

Ipak, iako je jasno da određene restrikcije u ishrani postoje, kada pogledate njihove intervjue, sve do jedne se kunu da jedu sve ono što konzumiraju i ostali "smrtnici", ali da i one kao i svi imaju cheat days, kada su na njihovom meniju pica, burgeri ili pak slatkiši. Pa ako je sve to istina, kako onda uspevaju da imaju telo bez trunke "viška" ili celulita?

Ruku na srce, činjenica je ukoliko želite fit liniju poput Sindi Kraford, Naomi Kebel ili pak ovih novijih manekenki - Điđi i Bele Hadid, Kendal Džener i drugih, definitivno ćete morati da se potrudite više u teretani, ali i da promenite režim ishrane.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ukoliko vas muči nekoliko kilograma koje nikako da skinete, definitivno vam u tome može pomoći stari trik kojeg se pridržavala upravo slavna "šestorka" - Linda Evanđelista, Klaudija Šifer, Naomi Kembel, Kejt Mos, Sindi Kraford, i Kristi Tarlington.

One su naime uvek pred revije koristile "caku" sa kojom su veoma brzo gubile kilažu, a to je da prestanu da jedu kada je najslađe. Ovo sad možda zvuči čudno, ali čak su i Sindi i Klaudija objašnjavale po kom sistemu ovaj trik funkcioniše.

Kako je ključ svake dijete više manjih obroka, na ovaj način vi najpre sledite to da ćete jesti u više navrata. Samim tim, izbegavate prejedanje.

foto: Profimedia

"Kada osetite da ste siti, to je trenutak kada treba da stanete", rekla je Klaudija jednom prilikom. "Sve preko toga je prejedanje, odnosno, jedete jer volite ukus te hrane, a ne jer vam je potrebna", dodala je.

Sindi je takođe istakla da je dobro i da žvaćete sporo, što je dokazano jedna od dobih metoda. "Navikli smo da žurimo i jedemo s nogu, odnosno, samo ubacujemo hranu u svoj organizam", objasnila je.

foto: Profimedia

"Jedite polako, žvaćite i stanite kada je najlepše. Makar to značilo da ćete za pola sata, kada ponovo osetite glad uzeti da jedete dalje. Ali nećete zatrpati organizam, već ćete ga naterati da vari bez opterećenja".

Mnogi koji su probali ovakav način ishrane uverili su se da zaista radi, a brojni nutricionisti složili su se da je ovo dobar način da pre svega uredite veličine porcija, i dovedete sebe u kaloriski deficit koji je potreban kako biste gubili kilažu.

Dakle, prestajete sa hranom onda "kada je najlepše", a na ovakav način rezultate ćete videti već nakon 10 dana. Za mesec dana može se izgubiti i do 8 kilograma, tvrde neki, ali rezultati variraju od osobe do osobe.

foto: Profimedia

I zaista, ukoliko malo razmislite - primera radi, jede vam se čokolada. Sigurni smo da ćete već nakon prve kockice dobiti potrebnu količinu šećera. Ukoliko stanete tada, te eventualno kasnije uzmete još jednu kocku, to će na kraju dana biti 2 kocke čokolade, a ne dva reda kako bi možda bilo inače.

Sporijim žvakanjem uživate u ukusu i zadovoljavate hormon sreće. Ipak, za efikasne rezultate bilo bi dobro da se hranite zdravo, jer ste u tom slučaju sigurni i sa tim da se kilogrami neće vraćati. Uostalom, probajte i sami i pokušajte da istrajete, možda vam je upravo ovaj trik supermodela potreban da konačno liniju dovedete do nivoa koji priželjkujete.

(Kurir.rs/ Blic žena)

