SRPKINJA MILICA SVE ŠOKIRALA IZJAVOM KOLIKO PUTA VODI LJUBAV SA MUŽEM MILIJARDEROM: "To je normalna količina, što se čudite?!"

Ako često listate Instagram, a u sferi vašeg interesovanja su moda i modni influneseri, sigurno vam nije promakao lik i delo Milice Polskaje - koja neodoljivo podseća na bogate, mršave Ruskinje sa licem poput lutki, plavom kosom i plavim očima...

foto: printscreen instagram

No, Milica nije Ruskinja, već Srpkinja, premda živi na području nekadašnjeg SSSR-a, preciznije u Kazahstanu, a na pomenutoj društvenoj mreži je ekstremno popularna - prati je blizu 350 hiljada ljudi.

foto: Printscreen Instagram

Ona sa pratiocima redovno deli detalje svog privatnog života prepunog luksuza i raskoši, a fokus je stavila na svoje skupe i atraktivne modne kombinacije, ali objavljuje i fotografije sa raskošnih destinacija, luksuznih putovanja... Jedino što krije jesu lica njenog supruga i četvoro male dece!

foto: printscreen instagram

Nedavno je pratioce šokirala škakljivim priznanjem - ona je bez ustručavanja odgovorila na pitanje jednog od njih koliko puta nedeljno vodi ljubav sa suprugom.

"Hahaha, kakvo pitanje. Kako kad, zavisi. Od 7 do 12. Hahaha, ne brojim to", odgovorila je Milica Polskaja, koja je i inače poznata po svojoj spontanosti i otvorenosti. Kada je dobila odgovor na svoje priznanje da i ona i muž imaju visok libido, prokomentarisala je da je za nju to normalna količina seksualnih odnosa.

foto: Printscreen/instagram

Ova mlada žena je pojasnila čak i kako im intimni odnosi ne dosade. "Ja sam neko ko sve kaže. Dosadno? Kažem. Ne sviđa mi se? Kažem. Nekad je to grubo, ali ja volim da uživam, Neću da radim to što mi se ne sviđa ili me smara. Ako je monotono, može milion stvari da se proba... ili praviš pauzu 4-5 dana, da se uželiš", priznala je.

Inače, lepa plavuša udata je za misterioznog, prebogatog Kazahstanca zbog kog i živi u Almatiju, a mada njegov identitet krije, otvoreno priča o tome kako su se upoznali, te kako njihov brak izgleda.

foto: Printscreen Instagram

U jednom od Jutjub snimaka otkrila je da je supruga upoznala u jednom klubu u Dubaiju, gde je svojevremeno živela i radila, uz komentar da je odmah znala da je to to. "Na prvi sastanak on je došao sa velikim buketom ružem i bombonjerom u obliku srca. Ja nisam znala ruski, on nije znao engleski, mi smo se sporazumevali rukama i nogama, i četiri sata je sve to trajalo. Poljubili smo se na trećem sastanku", ispričala je Milica, i otkrila kako joj je on rekao da ga ju je sam Bog poslao njemu.

foto: Printscreen/Instagram

Pre nezamislivog bogatstva u kom se obrela posle udaje, ova devojka živela je na sasvim običan način. Milica Vidosavljević rodila se u Boru, a kasnije se sa porodicom preselila u Niš, studirala je Pravni fakultet i bavila se manekenstvom.

(Kurir.rs/BlicŽena)

