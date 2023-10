ZBOG OVIH 7 STVARI NIKAKO NE SMETE DA SE IZVINJAVATE! Pravila bontona ženama zabranjuju to: Stručnjaci otkrili gde često grešimo!

Bez obzira na to da li je došlo do konflikta sa partnerom, prijateljem, članom porodice, kolegom, najbolji način da se to završi jeste izvinjenje i praštanje. Kada nekoga povredimo, uvredimo, uradimo nešto što nije dobro, važno je da zatražimo oproštaj. Međutim, postoje stvari za koje žena ne treba da se izvinjava.

Džulijes Hirs, stručnjakinja za bonton i autorka knjige „Moć uljudnosti“ otkriva za kojih 7 stvari žene ne treba da se izvinjavaju:

1. Zbog ambicioznosti

foto: Shutterstock

Kada je u pitanju ambicija na radnom mestu, mnoge žene doživljavaju dvostruke standarde. Iako se od njih očekuje da rade isto toliko koliko i njihovi muški kolege da bi zaslužili svoje mesto u timu, nažalost, neki i dalje ne shvataju da žena može da bude ambiciozna. Nikada se ne treba da se izvinjavate zbog profesionalnih ciljeva – uključujući i one koji se tiču finansija.

2. Za svoj izgled

Ako ste dobili malo sedih ili nekoliko kilograma viška, možda ćete osetiti potrebu da se izvinite za promene u svom izgledu. Međutim, Hirst ističe da za ovo ne treba da se izvinjavate drugima, čak i ako hoćete unapred da izbegnete neugodne komentare koji mogu narušiti vaše samopouzdanje i uticati na to kako vas drugi vide.

„Društvo veoma oštro ocenjuje izgled žena“, priznaje Hirst. „Nemojte se izvinjavati zbog toga kako ste odlučili da se predstavite. Ponosite se svojim izgledom i zanemarite kritičare“, kaže ona i dodaje: „Vaše telo, vaša pravila.“

3. Za pokazivanje emocija

Istraživanja pokazuju da dok žene i muškarci doživljavaju istu količinu emocija, oni se drugačije percipiraju kada izražavaju ta osećanja. Dok se na muškarce može gledati kao na „strastvene“ kada su otvoreno emocionalni, na žene će se verovatnije gledati kao na „iracionalne“, kažu stručnjaci za psihologiju. Međutim, Hirst upozorava da žene nikada ne bi trebalo da osećaju potrebu da se izvinjavaju zbog pokazivanja zdravog spektra emocija – u stvari, to je nešto što svakome može doneti dobro.

foto: Profimedia

- Nema ništa loše u tome da pokažete svoje emocije. Svi ih imaju - kaže stručnjak za bonton:

- To što ih pokažete ne znači da ste manje profesionalni ili sposobni.

4. Zato što ste sami ili nemate decu

Lične odluke o vašem ljubavnom životu ili porodičnoj strukturi se ne tiču nikoga osim vas – zbog čega nikada ne biste trebali da se izvinjavate što ste sami ili bez dece. Ovo uključuje kada razgovarate sa članovima vaše porodice, koji se možda osećaju više uključenim u vaše lične izbore ili imaju pravo na mišljenje. „Vaš životni izbor je vaš sopstveni“, kaže Hirst.

5. Zato što ste rekli ne

Pošto su devojke često vaspitane da budu dostupne, prijatne i susretljive, nije neuobičajeno da žene osećaju izvesnu dozu krivice kada moraju da kažu „ne“ ili da postave čvrste granice. Međutim, stručnjaci kažu da je važno osećati da to možete učiniti bez izvinjenja. Ne samo da će ovo biti od koristi za vaše šire mentalno zdravlje i blagostanje, već će vam takođe omogućiti da u potpunosti poštujete i fokusirate se na stvari koje prihvatate da preuzmete.

foto: Profimedia

6. Za davanje prioriteta brizi o sebi

Mnoge žene osećaju pritisak da bez napora žongliraju sa zahtevima svoje karijere, majčinstva i još mnogo toga. Ženama je potrebno da izdvoje i vreme za sebe, a za to ne bi trebalo da se osećaju loše. „Svi treba da se osveže i napune energijom. Nemojte se izvinjavati što brinete o sebi“, ističe Hirst.

7. Zbog tuđih osećanja ili nesigurnosti

Ako podrazumevate da preuzmete odgovornost za osećanja drugih ljudi, to može izazvati čitav niz problema u vašem ličnom životu. Posebno se mnoge žene osećaju odgovornim za to da se muškarci osećaju sigurno i ugroženo. Međutim, Smit kaže da žene treba da prestanu da se izvinjavaju kada znaju da nisu uradile ništa loše i da prestanu da preuzimaju odgovornost za stvari koje su van njihove kontrole. Iako je uvek najbolje biti ljubazan, ne možete da upravljate tuđim emopcijama. Trudite se u svakom odnosu da budete dobar čovek, a ukoliko se neko stalno žali, nikada nije zadovoljan i uvek se oseća ugroženo, moguće je da vi sami tu ništa ne možete da promenite, piše Sensa.

(Kurir.rs/Sensa)

