DA LI JE MOGUĆE DA JE OVO URADIO? Sramno ponašanje namrgođenog čoveka izazvalo haos na mrežama: Jadna mlada kojoj je to učinio!

Venčanja su dobra prilika da se gosti zabave često bolje i od samih mladenaca koji tek kasnije kad sve prođe na snimcima vide kako je zapravo sve prošlo. Koliko god se domaćini trudili da tog dana sve prođe pod konac gotovo uvek se desi neka sitnica koja se kasnije prepričava kao anegdota sa svadbe.

Jedan snimak mladenaca koji tek venčani izlaze iz crkve postao je hit na društvenim mrežama. Zaljubljeni par izlazi nakon venčanja iz crkve gde su zasuti laticama cveća kako bi simbolično na najlepši način započeli bračni život.

Na snimku se vide mlada i mladoženja koji su po izlasku iz crkve dočekani laticama cveća, pa su oboje spas od kiše latica potražili ispod njenog raskošnog vela.Međutim, ni mlada ni mladoženja nisu obratili pažnju šta se dešava iza nevestinih leđa.

Na snimku se vidi jedan stariji gospodin jedva čeka da se mladenci pomere kako bi mogao da zatvori vrata od crkve. Ne sluteći da ga snimaju on je namrgođeno stajao iza mlade koja nikako da se pomeri kako bi on mogao od njene raskošne venčanice da zatvori crkvena vrata. U jednom trenutku vidno iznerviran on je počeo nogama da šutira šlep od venčanice iza mladinih leđa kako bi zatvorio vrata.

- Hoćeš li izaći više - glasio je duhovit opis ovog videa.

Snimak je na Fejsbuku dobio 8.000 sviđanja, a usledilo je blizu hiljade komentara.

- Gospodin koji šutira venčanicu je očigledno neka veoma romantična duša.

- Čoveku možda samo nije bio dan.

- Dojadilo mu garant da po ceo dan skuplja ostatke razbacanog cveća.

- Šta će, takav mu je posao, a vidi se da ga ni on ne voli.

- Valjam se od smeha!

foto: Printscreen

- Joj, zabole me duša!

- Podseća li vas ovo na nečije venčanje?

- Na svakom venčanju se nađe neki namćor, pa to ti je!

- Ma nije moguće šta ovaj čovek radi!

- Sačuvaj Bože!

- I još gospodin radi u crkvi - bili su samo neki od komentara.

(Kurir.rs/SrećnaRepublika)

Bonus video: