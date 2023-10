VREME JE DA I VI POSETITE GRAD SA NAJVIŠE TURISTA U 2023. GODINI!

foto: Promo

Definitivno jedna od najuzbudljivijih svetskih turističkih destinacije je biser Arabijskog poluostrva - magični Dubai. Fantastičan spoj luksuznog odmora, prelepih plaža, noćnog provoda i neodoljivog šopinga nikada nije bio bliži uz najpovoljnije ponude paket aranžmana agencije Wayout.

Holiday Inn Express Dubai Internet City 3*

Hotel je smešten na dobroj lokaciji, u delu grada koji se zove Internet City. Hotelski shuttle bus može vas besplatno odvesti do Mall of the Emirates i Jumeirah Beach. Hotel je manjih kapaciteta sa 244 sobe koju su raspoređena na pet spratova.

Citymax Hotel At The Mall 3*

Objekat Citymax Hotel Al Barsha At The Mall nudi smeštaj prekoputa Mall of Emirates, jednog od najvećih tržnih centara u svetu. Park Džumeira Bič udaljen je 12 km. Besplatan WiFi je dostupan u celom hotelu. Sobe objekta Citymax Hotel Al Barsha At The Mall poseduju šik nameštaj. Svaka soba je moderno uređena i sadrži 32-inčni LCD TV.

Signature 1 Hotel Tecom 4*

Hotel se nalazi u oblasti Al Barsha Tecom, svega 5 minuta od Mall of The Emirates. Hotel ima otvoreni bazen koji je otvoren tokom cele godine. Sobe su klimatizovane, sa dnevnim boravkom, LCD televizorom i radnim stolom. Takodje, gostima je na raspolaganju mini bar i aparat za čaj i kafu. Hotel je udaljen 8km od Ibn Battuta Mall-a, dok je aerodrom u Dubaiju udaljen 30km.

Millennium Place Al Barsha Heights 4*

Hotel se nalazi u oblasti Al Barsha, na svega 2 metro stanice od Mall of The Emirates, a gostima je na raspolaganju otvoreni bazen, fitnes centar i besplatan WiFi.

Mercure Hotel Apartments Barsha Heights 4*

Tržni centar Dubai Marina nalazi se na 4,2 km od hotela Mercure Apartments Dubai Barsha Heights, dok je šetalište Vok, u kompleksu Džumeira Bič Rezidens (JBR), udaljeno 5 km. Prostor za sedenje, u kome je flat-screen TV sa satelitskim kanalima, nalazi se u 607 prostranih hotelskih apartmana. Besplatan WiFi dostupan je u svim prostorijama. Svaka soba uključuje sopstveno kupatilo. Gosti mogu da uživaju uz prekrasan obrok u restoranu The Avenue ili da se odmore u unutrašnjosti ili na otvorenom, na terasi. Za doručak, ručak i večeru na raspolaganju su internacionalna jela.

Jannah Place Dubai Marina 4*

Hotel se nalazi u čuvenoj Dubai Marini. Gostima je na raspolaganju korišćenje otvorenog bazena i velike terase. Ibn Battuta Mall se nalazi na svega 3km od hotela. Svim gostima hotela je na raspolaganju besplatan WiFi internet. Sobe su opremljene LCD televizorom, dnevnim boravkom i/ili trpezarijom. Sve sobe imaju kuhinju opremljenu rernom i mikrotalasnom pećnicom. Takođe, kuhinja je opremljena frižiderom kao i kuvalom za čaj i kafu. Gosti hotela mogu koristiti saunu i fitness centar.

Signature Hotel Dubai Marina 4*

Ovaj moderan hotel se nalazi u srcu novog Dubaija u Dubai Marini. Sa prelepim pogledom na Marinu, hotel se nalazi nedaleko od glavnih trznih centara Jumeirah Beach Residence, Marina Mall, Mall of Emirates i takodje se nalazi u neposrednoj blizini Jebel Ali Free Zone, Dubai Investment Park, Dubai Media City. Sve sobe su u vidu studia, jednokrevetni ili dvokrevetni deluxe apartmani. Svaka soba ili apartman je potpuno opremljen sa svim sto vam je potrebno za kraci ili duzi boravak.

Marina View Hotel 4*

Hotel se nalazi u luksuznom delu Dubai Marine, na samo par minuta hoda do Jumeirah plaže, metro stanice i Dubai Marina tržnog centra. Od aerodroma je udaljen oko 25 minuta vožnje, dok je poznati tržni centar Emirates Mall na samo 10 minuta vožnje od hotela. Hotel poseduje 224 moderno dizajnirane sobe. Sve sobe imaju SAT TV, sef, aparat za čaj i kafu, telefon, fen za kosu, malu kuhinju ( sa frižiderom i mikrotalasnom), internet (uz doplatu), klima uređaj, bademantil i papuče. Gostima hotela na raspolaganju su 3 restorana, barovi, bazen sa delom za decu, fitnes centar, sauna, parno kupatilo, poslovni centar, prodavnica suvenira. Hotel obezbeđuje svojim gostima besplatan šatl bus do plaže.

Byblos Marina 4*

Hotel se nalazi u luksuznom delu grada Jumeirah Beach Residens i Dubai Marina. Udaljen je svega 5 minuta hoda od najpoznatije plaže Jumeirah Beach i Marina šetališta sa prodavnicama, restoranima i kafeima. U neposrednoj blizini hotela se nalazi metro stanica, kojom se lako stiže do tržnih centara Emirates Mall, Dubai Mall i najviše zgrade na svetu Burj Khalife. Ibn Battuta Shoping Mall, nalazi se na oko 4 kilometara od hotela. Pored glavnog restorana u kome se služi doručak na bazi švedskog stola, hotel poseduje i nekoliko restorana i barova. Sa terase krova hotela, gde se nalazi bazen, pruža se divan pogled na Marinu.

Revier Hotel Dubai 4*

Revier Hotel Dubai nalazi se 16km od međunarodnog aerodroma i na samo je 10 minuta vožnje od čuvene Burj Khalife i Dubai fontane. Sve smeštajne jedinice u hotelu su klimatizovane i prostrane, imaju SAT TV, fen, telefon, sef, pribor za spremanje kafe i čaja, kao i kupatilo sa tušem. U hotelu se nalazi i bazen na otvorenom koji radi čitave godine. Doručak, ručak i večera se služe u glavnom hotelskom restoranu. Gosti mogu popiti espresso, čajeve i osvežavajuća pića u Lounge Baru.

Millennium Place Dubai Marina 4*

Hotel nudi smeštaj sa restoranom, besplatnim privatnim parkingom, fitnes centrom i bazenom na otvorenom. Ovaj hotel sa 4 zvezdice ima bar i besplatan WiFi. Plaža Hidden se nalazi na manje od 1 km, a plaža Barasti na 2,5 km od objekta Millennium Place Dubai Marina.

Wyndham Dubai Marina 4*

Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji, na 30 minuta od aerodroma, i iz njega se pruža prekrasan pogled na Arabijsko more i Dubai Marinu. Metro i tramvajska stanica, na samo 10 minuta hoda, povezuju putnike sa velikim poslovnim i tržnim centrima i poznatim atrakcijama Dubaija. Besplatan bežični internet je dostupan u celom hotelu. Sve sobe su klimatizovane i imaju garnituru za sedenje, flat-screen TV, mini bar, i sef. Kupatila su opremljena sa tuš kabinom i kadom i nude besplatne toaletne potrepštine. Room service je dostupan 24 sata. Hotel ima dva restorana, dva bara i coffee lounge. Za relaksaciju tu su spa, sauna i parna soba. Hotel nudi i teretanu i otvoreni bazen. U sklopu hotela su i poslovni centar, suvenirnica, menjačnica... Besplatni shuttle bus vozi na plažu.

Stella Di Mare Dubai Marina Hotel 5*

Hotel se nalazi u Dubai Marini i idealno je lociran. Sve sobe imaju besplatan wifi signal, a gostima na je na raspolaganju otvoreni bazen, a hotel je u neposrednoj blizini čuvenog The Walk-a u Jumeirah Beach Residence. Hotelski restoran nudi širok spektar internacionalnih jela. Sobe su opremljene radnim stolom, flat-screen TV-om i privatnim kupatilom.

Delta Hotels by Marriott Jumeirah Beach 4*

Hotel je otvoren 2012 godine. Nalazi se na popularnom šetalištu “The Walk”u poznatom Jumeirah Beach Residence-u koji je poznat kao JBR, tačno između Jumeirah plaže i Dubai Marine. Od Internet i Media city , Palm Jumeirah and Emirates Golf Course je udaljen 2 kilometra, dok je 20 kilometara od World Trade Center i Izložbenog Centra. Od hotela do aerodroma i centra Deire je udaljenost oko 30 km. Hotel ima 42 sprata i 358 moderno opremljenih i klimatizovanih soba i apartmana.

JA Ocean View Hotel 5*

Hotel raspolaže sa 338 soba sa pogledom na more i ostrvo The Palm Jumeirah. Sobe imaju balkon sa stolom i dve stolice, SAT TV, bežični internet, telefon, bademantil. Hotel ima 6 restorana i barova. The Wistler nudi veliki izbor vina, i asistenciju somalijera pri odabiru. Fogo Vivo restoran gostima nudi jela sa roštilja. Girders Sports bar poseduje TV od 103 inča na kojem se emituju sportski događaji. Caffe Via je italijanski kafe koji nudi i kroasane, dansko pecivo, mafine i naravno italijanski specijalitet, pizza. Le Rivage kafe gostima nudi i francuska peciva.

The Retreat Palm Dubai 5*

The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel nalazi se pored plaže i predstavlja prvi velnes rizort u UAE. U ponudi je očaravajuće iskustvo koje će vam pružiti doživotne uspomene. Objekat je tiha oaza smeštena na obali istočnog polumeseca Palm Džumeire. Ceo hotel odlikuje filozofija zdravlja i transformacije tela, uma i duše, a u centru objekta nalazi se prvi ikada velnes centar Rayya. Rizort poseduje 255 prostranih soba i apartmana tipa "suite". Sve smeštajne jedinice krasi dekor sa pažljivo odabranim materijalima koji obezbeđuju tišinu i udobnost, uključujući prirodno drvo i kamen. Sve sobe i apartmani tipa "suite" nude divan panoramski pogled na plavu vodu Arabijskog zaliva, Burž Al Arab i Palm Džumeiru.

DUKES Dubai Jumeirah The Palm 5*

Hotel DUKES DUBAI smešten je na Palm Džumeiri. Hotel odlikuje spoj britanskog šarma i komsopolitskog luksuza. Gosti mogu da se opuste u bazenu (lenja reka), kao i da se bave raznim sportovima na vodi. Hotel poseduje 279 luksuzno uređenih soba i 227 elegantno opremljenih apartmana s hotelskom uslugom i izvanrednim pogledom na Persijski zaliv i panoramu Dubai Marine. Smeštajne jedinice sadrže flat-screen TV sa satelitskim kanalima, pribor za pripremu kafe i čaja, veliki ormar i sef. Dodatne pogodnosti uključuju bade-mantile, papuče i besplatan toaletni pribor Floris. U hotelu se služe najbolja jela britanske kuhinje. U restoranu Great British (GBR) služi se izbor britanskih jela tokom celog dana. Iz restorana se pruža lep pogled na panoramu Dubai Marine.

Grosvenor House 5*

Grosvenor House je pojam luksuza, lociran na mestu sa koga se pruža veličanstven panoramski pogled na zaliv i Dubai marinu. Hotel raspolaže sa preko 400 soba sa odvojenom spavaćom sobom i dnevnom sobom. Sobe su opremljene sa kupatilom i kuhinjom, plazma Sat TV DVD/CD, internet konekcijom, frižiderom, telefonom i sefom. Od ostalih aktivnosti gostima hotela na raspolaganju je 5 restorana, od koji je jedan na otvorenom, 3 bara, kafić, fitnes i spa centar, đakuzi, sauna, bazen za odrasle i bazen za decu sa kontrolom temperature vode, bežični internet, klinika, teniski i golf tereni, menjačnica, suvenirnica, šoping centar, salon lepote, rent a car i parking prostor.

Sofitel Dubai The Palm 5*

Sofitel Dubai The PalmResort & Spa 5*Lux Hotel je lociran na Jumeirah Palm ostrvu, 30minuta voznje od Internacionalnog aerodroma u Dubaiu. Do hotel se lako dolazi taxijem ili autom, u blizini je Sheikh Zayed Road i Mall of Emirates.Ovaj luksuzan hotel obiluje sa velikim brojem restorana, barova i nocnih klubova, poseduje 6 bazena, spa centar, teniske terene, sportove na vodi, deciji klub i dr...Hotel u svojoj ponudi ima veliki broj soba i apartmana kompletno opremnjenih sa led tv, mini barom, king size krevetima,aparatima za spremnje kafe/caja, kupatilo sa kadom/tus kabinom, fenom i dr.

