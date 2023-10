TOP LISTA 10 NAMIRNICA TZV. “SUPER HRANE”: Sprečite gojaznost, srčane i druge bolesti i brinite o svom telu!

Svi se možemo složiti da je malo šta strašnije od raka i srčanog udara, a za gojazne osobe koje se hrane nezdravo ovo je realna pretnja. Ali mi smo tu da vam saopštimo dobre vesti! Naša telesna masa BMI i ishrana su ključne za zdravo srce i sveukupno dobro zdravlje, a to je nešto nad čime imamo kontrolu i nešto na šta možemo da utičeko kako bismo živeli duže i zdravije.

Sastavili smo spisak najbolje i najzdravije superhrane koja može pozitivno da utiče na vaše zdravlje, telesnu masu i zdravlje vašeg srca.

Narandže

Sledeći put kada prođete pored voćnog dela u supermarketu, obavezno kupite i pomorandže. Ovo voće ne samo da pruža telu ukusnu hidrataciju, već je i bogato raznim hranljivim materijama, vlaknima i vitaminom C. Tajna iza moći pomorandže je u njenom visokom nivou pektina, rastvorljivih vlakana koje nam pomažu da se prirodno oslobodimo od holesterola. A ako ste mislili da su banane jedino voće sa kalijumom, razmislite ponovo! Narandže imaju izuzetnu količinu kalijuma, koji nam pomaže da se rešimo suvišnog natrijuma iz sistema i tako prirodnim putem vratimo krvni pritisak na zdrav nivo. Najbolje od svega je to što kalijum u pomorandžama neutrališe proteine koji mogu oštetiti razvoj srčanog tkiva i dovesti do srčane insuficijencije.

Kelj

Popularnost kelja je značajno porasla poslednjih godina, a sada je teško naći supermarket gde ga nema. Ovo je odlična vest za sve koji žele da spreče pojavu srčanih bolesti. Kelj ima niz hranljivih sastojaka koji pomažu u regulisanju vašeg kardiovaskularnog sistema koji reguliše funkciju vitalnih organa, uključujući vaše srce. Možda nećete verovati da kelj ima mnogo više omega-3 masnih kiselina, antioksidanata i vlakana od većine drugog povrća! Kao dodatni bonus, ima nizak sadržaj kalorija i masti, tako da ako već niste dodavali kelj u svoje obroke, vreme je da počnete!

Beli luk

Beli luk je dobro poznat po svojoj sposobnosti da odbija vampire, ali da li ste znali da ima svojstva superhrane koja ga čine vrednim dodatkom vašoj ishrani? Dokazano je da beli luk pomaže u snižavanju krvnog pritiska i pomaže u smanjenju plaka u vašim arterijama što može dovesti do problema sa srcem. Ali sačekajte, ima još! Beli luk takođe može pomoći u smanjenju broja enzima koji sužavaju vaše krvne sudove. Ako niste ljubitelj ukusa ili dugotrajnog mirisa belog luka, odlična alternativa je da uzmete dodatak belog luka u obliku pilule. Studije pokazuju da ovaj način gutanja smanjuje nakupljanje plaka u arterijama za čak 50%!

Crveno vino

Oni od nas koji vole da se opuste uz čašu vina na kraju dugog dana, obradovaće vest da je ova navika izuzetno dobra za vaše telo! U stvari, u umerenim količinama (ključna reč, umereno!!!), stručnjaci su otkrili da crveno vino može pomoći u povećanju nivoa HDL-a (dobrog holesterola) i zaustaviti nakupljanje LDL-a (lošeg holesterola). Crveno vino je takođe bogato antioksidansima koji razbijaju nadolazeće krvne ugruške i sprečavaju zastrašujuća stanja poput koronarne bolesti srca. Dakle, sledeći put kada izbijete taj vadičep, setite se da to radite zarad zdravlja vašeg srca.

Čokolada

Evo još dobrih vesti! Svi znamo da ova slatka poslastica pomaže našem raspoloženju, ali da li ste znali da takođe doprinosi i smanjenju šanse za razvoj srčanih bolesti i moždanog udara? Nova studija sa Harvarda otkrila je da ljudi koji su redovno konzumirali sirovi kakao nisu pokazivali apsolutno nikakve znake hipertenzije i zapravo im je krvni pritisak smanjen! To je zato što tamna čokolada ima antioksidanse koji se zovu flavonidi, čije konzumiranje može sniziti krvni pritisak i smanjiti šanse za srčane bolesti. Podsećamo vas da se ovo ne odnosi na zašećerene čokolade, već na one sa visokim sadržajem kakaoa.

Sardine

Sardine možda nisu na vrhu liste omiljenih namirnica većine ljudi, ali su izuzetno bogate hranljivim materijama i mastima koje su zdrave za srce što ih čini superhranom i smešta na našu top listu najzdravijih namirnica. Sardine su riba posebno bogata omega-3 masnim kiselinama, mastima koje smanjuju nivo LDL holesterola i triglicerida, a povećava zdrav HDL holesterol i sveukupno pomaže u zaustavljanju srčanih bolesti.

Sočivo

Sočivo je odlična superhrana koja je često na spisku mnogih dijeta širom sveta. Osim što je odličan način da upotpunite ukus salata i drugih jela, sočivo ima tone zdravstvenih prednosti. Ova moćna mahunarka smanjuje rizik od moždanog udara i srčanih bolesti. Sočivo ima velike količine proteina, kalijuma i magnezijuma, a pokazalo se da ova kombinacija pomaže u regulaciji krvnog pritiska, smanjenju visokog nivoa holesterola i čišćenju krvnih sudova od opasnog nakupljanja plaka.

Borovnice

Da li ste ikada osetili da žudite za... borovnicama? Ova superhrana je deo porodice bobičastog voća koje može pomoći u regulisanju krvnog pritiska, smanjenju holesterola i smanjenju nakupljanja plaka u arterijama. Svaka bobica je prepuna esencijalnih hranljivih materija i antioksidanata koji su toliko moćni da navodno mogu da pomognu da se neke vrste raka zaustave na putu! Na kraju, ali ne i najmanje važno, oni pomažu u smanjenju rizika od srčanih bolesti. To je ono što mi zovemo supervoće!

Cvekla

Ovo povrće jedinstveno je po svojoj boji i visokom nivou vitamina, minerala i antioksidanata. Za razliku od drugog povrća, sadrže B-vitamin folat i betain. Istraživanja su pokazala da ovaj šareni dodatak salatama pomaže u snižavanju nivoa homocisteina u krvi, što smanjuje šanse za razvoj srčanih bolesti. Štaviše, utvrđeno je da cvekla jača različite organe i eliminiše šanse za dobijanje određenih oblika raka.

foto: Promo

