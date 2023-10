KOLIKO VIŠE JE PREVIŠE: Ovo je idealna RAZLIKA U GODINAMA za uspešnu vezu: Evo da li je zaista MLAĐE LAĐE i STARIJE ISKUSNIJE

Ljudi često kažu da je ljubav slepa, ali prema novom istraživanju, razlika u godinama zapravo može da odredi dužinu veze između dvoje ljudi.

Zabavljanje s nekim mnogo starijim ili mnogo mlađim često izazove osudu okoline, ali neki ljudi su pronašli savršenog partnera koji je izvan njihovog starosnog doba. Iako definitivno postoje izuzeci, istraživanje je pokazalo da je veća verovatnoća da će se razići parovi s velikim razlikama u godinama od onih koji su bližih godina.

Studija koju je sproveo Univerzitet Emory u Atlanti otkrila je da što je razlika u godinama veća, to je veća šansa za razvod. Analizirajući 3.000 ljudi, istraživači su zaključili da parovi s petogodišnjom razlikom u godinama imaju 18 odsto veću verovatnoću da će se razići za razliku od onih koji su istih godina. Parovi s razlikom od 10 godina imaju 39 odsto veću verovatnoću da će se razdvojiti, a brojka je porasla na 95 odsto za one s 20-godišnjom razlikom.

Iznenađujuće, istraživači su otkrili da je idealna razlika u godinama za vezu samo jedna godina jer postoji mnogo manja šansa za razvod od samo tri odsto.

Hugo Mialon, jedan od istraživača uključenih u studiju, rekao je: "Moglo bi jednostavno biti da su tipovi parova s tim karakteristikama tipovi parova kod kojih je u proseku veća verovatnoća da će se razvesti iz drugih razloga."

Idealna razlika je...

Razlika u godinama nije jedini faktor koji utiče na dugovečnost veze, a stručnjakinja za seks nedavno je otkrila svoj najbolji savet za dugu, zdravu vezu - usvajanje "monogamnog" pristupa.

Pokret podstiče ljude da istražuju i imaju seksualna iskustva s ljudima koji nisu njihovi partneri, ali da ne stvaraju emocionalne veze izvan svog para.

Doktorka Tara Suvinjatičaiporn, koja je deo tima Celebs Go Dating uz Pola Bransona i Anu Vilijamson, kaže da bi monogamnost mogla biti rešenje za zaustavljanje sve veće stope razvoda. Takođe je predvidela da će doći do porasta broja parova koji će isprobati novi trend i da bi za 10 godina to moglo da postane norma za mnoge u vezama.

Međutim, parovi koji razmišljaju da li da pokušaju da budu monogamni, trebalo bi prvo da temeljno istraže i idu "polako".

Dr. Tara Suvinjatičaiporn je rekla da bi o temi trebalo da se razgovara s oprezom i kada su obe strane spremne, trebalo bi da nastavie "s oprezom", piše Lad Bible.

