POSLE ŽESTOKE SVAĐE SA DEČKOM U NOĆNOM KLUBU, UTEHU NAŠLA U PIĆU: Popila sam toliko alkohola da su mi SVE KOČNICE POPUSTILE

Svađa među partnerima često za posledicu ima nepromišljenje postupke posle kojih najčešće sledi gorko kajanje. Kako je ispričala jedna Britanka u vezi je sa dečkom šest godina, ali ona nije zadovoljna njegovoim ponašanjem. Ona smatrs da njen dragi ne ulaže u njihovu vezu ni blizu kao ona što je njoj potao teret.

Moj dečko se nikada prema meni ne ponaša onako kako smatram da treba. Ja sam zaljubljena u njega do ušiju, ali recimo on nikada ne inicira naš se*sualni odnos. Dojadilo mi je da ga molim za mrvice pažnje. Ne pamtim kada mi je rekao da sam lepa ili poželjna. Često se svađamo u poslednje vreme, više ne biramo ni vreme ni mesto. Iskreno nisam srećna - započela je ispovest ova devojka, a o tome je pisao i San.

foto: Profimedia

Nakon još jedne žestoke svađe ona je potražila spas u alkoholu ne sluteći kako će se to završiti.

- Sve je prštalo u klubu od naše svađe. On se naljutio i otišao, a ja sam toliko bila besna da nisam želela sama da se vraćam u prazan stan. Ostala sam u klubu i nastavila da pijem. Ubrzo sam našla i društvo. Popila sam toliko alkohola da su mi pospustile sve kočnice. Kad sam se sutradan ujutru probudila mamurna na moj užas setila sam se da sam se ljubila sa čak tri muškarca posle svađe sa dečkom. Srećom nisam završila i u krevetu kod nekog od nih. Alkohol i flertovanje sa muškarcima mi daje dozu zavodljivosti i samopouzdanja koje inače nemam zbog svog dečka, ali nikako ne želim da ga izgubim. Gorko se kajem i što sam ga to uradila, molim boga da moj dečko neće saznati za to - pojadala se ona.

foto: Profimedia

Komentari su ubrzo usledili.

- Prvi korak ka svakom odvikavanju od bolesti zavisnosti je uviđanje i prihvatanje problema, ali to je tek početak.

foto: Profimedia

- Veza u kojoj se vas dvoje svađate usred diskoteke, on potom odlazi kući, dok vi nastavljate da pijete sami, ne vodi ničemu.

- Krajnje vreme je da otvoreno porazgovarate sa njim i vidite da li vaša veza uopšte ima perspektivu, dok oko konzumiranja alkohola potražite stručnu pomoć ukoliko ne prestanete da pijete - poručili su joj u komentarima.

(Kurir.rs/Republika)