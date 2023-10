BANJALUČANKA TRAŽILA SRODNU DUŠU, PA OPLJAČKANA Upoznala "turskog glumca" na sajtu dejting sajtu, pa se uvalila u PROBLEME DO GUŠE

Banjalučanka je ostala bez 13.700 evra, jer je verovala "udvaraču" sa interneta, za kojeg se ispostavilo da je - lažni profil.

Žena je na dejting sajtu upoznala “turskog glumca”, koji ne postoji, i na više računa mu uplatila ukupno 10.000 evra.

Ovo su samo neki primeri prevara na koje nasedaju naivni muškarci i žene, koji preko interneta traže srodnu dušu. Čak i ako to ne traže, “udvarači” se sami nude.

– Na društvenoj mreži na kojoj imam profil svakog jutra me dočeka nekoliko zahteva za prijateljstvo, koje šalju “penzionisani oficiri Armije SAD” ili naočiti “bankari i investitori” u najboljim godinama. Naravno, te zahteve ne prihvatam, jer mi je jasno o čemu se radi – kaže jedna sredovečna Banjalučanka.

Ona navodi da je nekoliko puta, iz čiste radoznalosti, poslate slike “udvarača” provukla kroz internet alat za proveru fotografija, i očekivano, ispostavilo se da se slika i ime “ne poklapaju”.

– Iz nekog razloga ovi prevaranti su procenili da ja znam engleski, da imam novca i da tražim partnera, a ništa od toga nije tačno – kaže u šali ova Banjalučanka.

Ali, krađa novca od naivnih samo je jedna od opasnosti koje vrebaju sa interneta, prenosi Srpskainfo.

Opasnost od zloupotrebe podataka

Kako je na edukaciji “Zaštita podataka na aplikacijama za upoznavanje” istakao mladi pravnik Igor Panić (24), korisnici dejting sajtova rizikuju i da budu zloupotrebljeni njihovi lični podaci, uključujući i podatke o zdravlju.

Panić kaže da aplikacije za upoznavanje skupljaju brojne podatke koji nisu neophodni za rad tih platformi.

– Među tim podacima su i stalna lokacija, načini plaćanja, ukoliko se koristi “free trial” ili “premium verzija”, te lični kontakti, poput broja telefona ili imejl adrese. Neke aplikacije prikupljaju i informacije o zdravstvenom stanju svojih korisnika i korisnica – istakao je Panić.

Edukacija, koja je nedavno održana u Sarajevu, deo je projekta čiji je cilj odgovorno ponašanje na internetu, a pogotovo na platformama za upoznavanje.

Igor Panić, koji je autor projekta, istakao da je ideja za sprovođenje ovakvih edukacija nastala zato što su pojedine aplikacije za upoznavanje u poslednjih nekoliko godina, bez prethodne saglasnosti, objavljivale senzitivne i lične informacije svojih korisnika i korisnica.

– Zabrinjavajuće zvuči i činjenica da, prema nekim istraživanjima, u periodu od 2019. do 2021. godine čak šest od devet aplikacija za upoznavanje nije unapredilo sistem zaštite podataka korisnika i korisnica. Pored toga, primetno je da se u medijima u BiH skoro uopšte ne govori o zaštiti ličnih podataka u onlajn prostoru – istakao je Panić.

Saveti

On nudi i konkretne savete za zaštitu ličnih podataka, ali i novca na računima, koje treba da imaju na umu oni koji srodnu dušu traže na dejting sajtovima.

– Lokacijske usluge treba podesiti samo na privremeno korištenje lokacije, umesto stalnog pristupa lokaciji. Ne treba povezivati svoje naloge na društvenim mrežama sa nalozima na dejting sajtovima – savetuje Panić.

Takođe, dodaje on, ne treba otkrivati trivijalne podatke o sebi, poput hobija, niti podatke o zdravstvenom stanju, jer su to teme o kojima sa potencijalnim partnerom treba razgovarati u četiri oka, ako dođe do susreta uživo.

– Nipošto ne treba unositi podatke sa platne kartice, čak ni “free trial” za premijum verziju. Naovaj način može doći do zloupotrebe vaše kartice, čak i ako je “free trial” prekinut na vreme – upozorava Igor Panić.

