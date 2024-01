"ZDRAVO, NENADE, NAPUŠTAM SVOJE GNEZDO U OKTOBRU" Bojana je napisala pismo mužu i rasplakala Balkan neobičnim saopštenjem (VIDEO)

Način na koji je jedna mama svom suprugu saopštila da je trudna postao je viralan na TikToku i raznežio više od sedam hiljada ljudi za samo nekoliko sati.

Korisnica pomenute mreže po imenu Bojana Boškoćević objavila je emotivni video nastao u januaru 2023. godine, na kome se vidi kako njen suprug Nenad čita pisamce s lepim vestima i tako saznaje da će postati otac.

foto: Printscreen TikTok

"Zdravo, Nenade, živim kao podstanar u malom stanu koji je veoma udoban u topao. Dobijam redovnu hranu i vodu i niko mi za to ne uzima novac. Problem je što je gazdarica najavila da to svoje gnezdo napustim do oktobra 2023. godine. Budi ljubazan, raširi dlanove i primi me u svoj zagrljaj. Trenutno sam ove veličine, ali obećavam, imaću ogromno srce koje će te bezgranično voleti", piše u pismu, dok u potpisu stoji:

foto: Printscreen TikTok

"Vidimo se uskoro, tata!"

Srećni budući tata se pomalo zbunjeno čitao sadržaj pisma, dok su mu se na licu videla pomešana osećanja, a kad je postao svestan lepih vesti, pustio je suze radosnice.

foto: Printscreen/Tik Tok

Bojana je u okviru snimka priložila i fotografiju iz januara 2024, na kojoj je njihov sin, za koga u komentarima kažu da neodoljivo podseća na oca.

"Koliko je ovo slatko napisano, bravo, mama", "Isti Nenad", "Jao, kako originalno", "Bravo", komentari su ispod objave koja je privukla veliku pažnju na TikToku.

(Kurir.rs/ L. S)

