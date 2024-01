MESECIMA SAM NABIJALA MUŽU ROGOVE, A ONDA ME JE ZATEKAO ŠOK OD KOJEG SAM SE SLEDILA Ništa me nije pripremalo na ono što se DESILO

"Ne želi da me pogleda u oči, a i dalje živimo zajedno", započela je svoju ispovest 34-godišnja Veriti koja nije želela da otkrije svoje puno ime. Otkrila je da se u svojoj kući, pored supruga i sina, oduvek osećala kao višak u porodici. Zato je započela aferu koja je trajala pet meseci, a onda je uhvaćena na delu. Sve se dogodilo zahvaljujući alarmu na tajnom telefonu.

"Otkako smo dobili sina, koji je apsolutno svetlo naših života, nemojte me pogrešno shvatiti, jednostavno sam se osećala kao necenjeni treći točak koji je takođe lepak koji drži porodicu na okupu. Pretpostavljam da sam se na neki način osećala kao da sam izgubila svoj identitet. Kao živahnoj osobi koja voli da izlazi, to mi je jako teško palo. Sada sam samo mama", rekla je Veriti, dodajući da je imala utisak da kod kuće radi u smenama - kuvanje, čišćenje, sređivanje.

foto: Profimedia

"Stvarno se osećam kao da on nikada neće razumeti teret koji preuzimaš kao majka, a koji muškarcu jednostavno ne pada na pamet. Iscrpljujuće je. Nisam nameravala da povredim svog muža, samo sam htela da učinim nešto za sebe, kao osobu, a ne kao mamu", rekla je Veriti koja se priključila veb stranici za pronalaženje partnera i počela da razgovara sa muškarcima. Dopao joj se muškarac sa kojim se vikendom viđala.

"Meni je moj muž sve na svetu i što je najvažnije, on je otac mog deteta, a moj ljubavnik je bio samo divlji hobi koji mi je pomogao da živim vikendima. Bio je samo beg od stresa svakodnevnog života. Naš odnos je bio uglavnom se**ualan. Jednostavno smo se stvarno povezali na tom nivou", rekla je Veriti, dodajući da je svesna da je varanje pogrešno.

foto: Profimedia

Otkrila je da 23. april nikada neće zaboraviti. Tog dana se aktivirala uzbuna koja javnost upozorava na potencijalne opasnosti poput poplava. Alarm se upalio na tajnom telefonu koji je koristila za ljubavnika i baš tog dana, prvi put je ostavila telefon u kaputu umesto u kolima. "Taman sam koristila svoj 'pravi' telefon kada je počela uzbuna. On se nije ni upalio, ali moj drugi mobilni zvučao je kao da je uzbuna za smak sveta. Pokušala sam da se pravim luda i glumila sam da ne razumem šta se to čuje. Pokušavala sam da siđem dole pre svog muža, ali on je sišao dole brže od mene, pronašao ga u džepu mog kaputa pre nego što sam uspela da ga sakrijem i onda je to bilo to, igra gotova", objasnila je.

foto: Profimedia

"U tom trenutku nisam znala šta da uradim. Srce mi je ubrzano kucalo i mogla sam da osetim kako mi se lice toliko zarumenelo, da se činilo da gori, osećala sam kao da će se otopiti svake sekunde. Stajala sam tamo zaleđena sa čudnim izrazom lica. Samo se sećam da je vikao 'Hajde onda, reci mi'. Pitao me je da li imam ljubavnika i samo sam klimnula glavom. Bio je to najgori trenutak u mom životu", rekla je ona.

foto: Profimedia

"Žao mi je što sam ga povredila i niko ne bi trebalo da se nosi sa tim. Verovatno to nikad sebi neću oprostiti, ali takođe sam imala svoje razloge. Treba mi malo vremena da procesuiram poslednjih nekoliko dana. Sada se osećam tako prljavo i kao da je sva strast nestala. Možda je to samo šok. Stvarno ne znam kako se sada osećam. Još uvek je sve to prilično sveže i još uvek živimo zajedno, što je trenutno jako neprijatno. Ne može ni da me pogleda u oči", ispričala je Veriti.

(Kurir.rs/MONDO/T.B.)

