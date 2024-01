"ŽIVI S RODITELJIMA, DOŠAO PUNTOM" Srpkinja pobegla s ljubavnog sastanka glavom bez obzira: "Kad je OVO izvadio iz torbice..."

Ako ste nekada imali sastanak, čije bi iskustvo stavili u fasciklu "ne ponavljati" niste jedini. Takvu situaciju imala je i jedna korisnica Tvitera koja je svoje utiske podelila na ovoj mreži a izazvala je burne komentare. Jedni je podržavaju drugi je opasno kritikuju.

Devojka po imenu "Plavka" objasnila je kako je prilikom svog prvog izlaska sa jednim dečkom poželela da se više nikada ne čuje sa njim. Ono što joj je ispričao, ali i što je videla kod njega ostavilo je negativan utisak na nju.

foto: Printscreen

Kako je navela, izašla je sa dečkom koji ima 26 godina i živi sa roditeljima jer smatra da im duguje zahvalnost što su ga podigli.

Živi sa tatom i mamom, diže kredit za Ajfon

"Izašla sam sinoć sa nekim dečkom da se upoznamo. Počinje on tako priču o sebi, kako živi sa roditeljima jer smatra da treba da bude s njima jer su ga othranili; došao sa "fiat puntom" na dejt, što apsolutno nema veze, jer nisam u fazonu da mi je to važno", započela je ona niz tvitova.

Sledeća stvar koja joj je upala u oči jeste njegov telefon koji je kupio na kredit - Ajfon14.

- Vadi ga iz neke torbice, kad ono ajfon 14. Završi on tako razgovor i počne da priča kako je podigao kredit da bi ga kupio i da je sad veći šmeker jer se cure lože na to. Nikad me više neće videti - zaključila je.

foto: Printscreen

Uskoro, nakon što je završila izlaganje, krenuli su da se nižu komentari. Najviše reakcija i pravu buru izazvalo je naizgled jednostavno i nevino pitanje - šta joj je kod njega najviše zasmetalo.

U komentarima nastala bura

Na šta je devojka odgovorila da je problem što je digao kredit za ajfon 14 da bi bio frajer, dok s druge strane živi sa svojima, a ima 26 godina.

Upravo ovaj odgovor je izazvao najviše negodovanja.

foto: Printscreen

"A da li bi ti smetalo da mu je tata kupio stan, da ne živi s njima, auto mercedes amg 63 i ajfon 14.", "Napiši knjigu "Memoari jedne sponzoruše" , "Došao sa fiat puntom na dejt" ne mogu ni da zamislim kakav bi tvit bio da je došao autobusom, tramvajem ili ne daj Bože biciklom. Jedan veliki "red flag" za tebe kao osobu", samo su se nizali komentari.

Na kraju ipak je bilo i onih koji su podržavali njen stav.

"Nek si ga šutnula. Kompleksaš", bio je jedan od njih.

