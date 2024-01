SVEKRVA NA DAN VENČANJA PRVI PUT VIDELA BELEG NA RUCI MLADE I SKAMENILA SE! Gušile se u suzama: "Ja sam TVOJA MAJKA" (VIDEO)

Majka je, sva uzbuđena na dan venčanja svog sina, izgrlila i izljubila buduću snahu, kako to i dolikuje. Međutim, tada je na njenoj ruci ugledala beleg koji do tada nije premećivala i skamenila se. Shvatila je da je to njena davno izgubljena ćerka!

Iako neobičnost ove situacije zvuči kao da je u pitanju scenario latinoameričke sapunice, događaj se ipak odigrao pre tri godine u Kini, a venčanje je na kraju ipak održano, piše "Tajms njuz nau".

foto: Printscreen YouTube

Navodno, žena je prepoznala beleg na mladinoj ruci i zaključila da je ona u stvari njena ćerka. Mlada i njena majka snimljene su kako se grle i plaču tokom ceremonije. Tada su mladini roditelji otkrili da su devojku usvojili pre 20 godina, kada su je kao bebu našli pored puta.

Devojka nije mogla da zaustavi suze, a opisala je susret sa majkom srećniji od samog venčanja.

Venčanje nije prekinuto, jer je matičar utvrdio da je sin, iliti mladoženja, zapravo usvojeni sin žene koja je mladina biološka majka, tako da tehnički mlada i mladoženja nisu u srodstvu!

Majka je objasnila da je odlučila da usvoji sina nakon gubitka ćerke i bezuspešne potrage za njom, a 20 godina nakon traumatičnog događaja njih dvoje su se venčali! Izvori ne navode kako je njena ćerka nestala i zašto su tačno bile toliko godina razdvojene.

Uprkos svim šokantnim otkrićima toga dana, venčanje je moglo da se održi, a mladenci su razmenili zavete.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Blic/ L. S)

