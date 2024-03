ZAŠTO MUŠKARCI BALAVE ZA DEVOJKAMA PO MREŽAMA? Tema pokrenula LAVINU MEĐU SRBIMA: "Da nisu htele pažnju, ne bi se snimale"

Pitanje jednog korisnika platforme Reddit izazvalo je čitavu polemiku. Tema koju je pokrenuo naslovio je "Šta znači muškarcima da balave po komentarima", a onda je i detaljno obrazložio na šta tačno misli pod ovim pitanjem.

"Često po TikToku vidim neke devojke 15/16/17 godina, snime se uz neku pesmu ili tako nešto, ima nekih koje snime telo, i uvek se nađe neki lik od 50+ u komentarima da piše 'jao ja bih ti ovo, ja bih ti ono'. Zašto to rade? E da, na profilima uglavnom drže sliku sa ženom decom itd.", glasilo je pitanje jednog korisnika ove platforme, a u komentarima se razvila čitava polemika.

Neuporediva većina komentara sadržala je osudu muškaraca u zrelim godinama koji neprimereno komentarišu objave tinejdžerki, a ovo su samo neki od njih.

"Nemaju osećaja ni poštovanja. Možda misle da su anonimni. Mada to je generacija koja dobacuje uživo devojkama na ulici i daje sebi toliko za pravo, onlajn je tek ništa, nema kočnica, osude, kazne. Nemaju oni mi mozga ni osećaja za stid."

"Sve strejt muškarce to loži na nekom dubokom animalnom nivou, samo većina ima i druge delove mozga pa ne komentarišu."

"Ne, nisu svi strejt muškarci pedofili. Nije čak ni većina."

"Iskreno, a ja sam 50+, nemam ni želju da pogledam takvo nešto, a ne da komentarišem. Sve je stvar svesti, obrazovanja, kulture, stava. Prvi bih ja oterao takve gde im je mesto. I verovatno ukazao da im to dete može biti ćerka. Ali to sam samo ja. Mislim da je danas suviše ljigavosti sa svih strana."

"Devojčice od 15-16 godina su još deca."

"Više sam mišljenja da apsolutno nemaju svest o tome šta rade. Nisu u mogućnosti da shvate da ako je nešto, iako virtuelno, zapravo realno, dok u opipljivoj realnosti nikada nisu imali priliku da vide tako 'zgodnu' mladu osobu u takvom izdanju. Pritom, ako malo više obratite pažnju, videćete da su to sve osobe neke niže svesti, bez zuba, stranog jezika, verovatno jednog pečata u pasošu. Instict driven animals. Rešenje je edukacija starijih lica (45+) za korišćenje interneta, ali i to je pitanje koliko bi pilo vodu kod nas."

"To su seksulano isfrustrirane osobe. Taj sindrom kod nas postoji već jedno 10 godina sigurno (u ovoj ogromnoj meri), gde stariji/mlađi muskarci imaju potrebu da otvoreno smaraju devojke. Jer u glavi tog muškarca je ta sloboda da to napiše i da 'nema posledica'. Međutim, meni je fascinantno što ljudi to rade na apsolutno svim mrežama, što kažes imaš decu/ženu i opet ispadneš majmun."

"Stariji muškarci, rekla bih čak ovi 40+ nemaju svest o komentarima na internetu, pre svega da to svako može da vidi, a posle toga da ta devojčica kojoj komentarišu ima isto godina koliko i njihova, sestričina, bratanica, komšinica koju su čuvali dok je bila mlađa…

Ipak, u moru komentara koji se negativno osvrću na pomenute muškarce, našli su se i suprotstavljeni, odnosno oni su osudili devojke.

"Objektifikuju same sebe i onda je problem što ih drugi doživljavaju kao objekat? Jeste problem, naravno, ali meni su problem i patologija i jedni i drugi."

"Da nisu hteli pažnju, ne bi se snimali. Društvene mreže su javne, šta god ne bi radio na ulici, nemoj ni na internetu. Isto važi i za komentare, kao i te u helankama i golim stomačićem da lože matorce."

