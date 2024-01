ADRIJANA JE SRPSKOG POREKLA, SNIMA FILMOVE ZA ODRASLE I IMA BIZARNE FETIŠE: Malo falilo da UMRE na snimanju, a evo gde je sad FOTO

Adrijana Čečik je svetski poznata glumica filmova za odrasle i ima poreklo sa naših prostora, ali njena životna priča nije nimalo laka.

Najpre je slomila kičmu tokom jedne vratolomije...

U pitanju je žena koja je zbog potrebe zahtevnih poza prilikom snimanja erotskih filmova pretrpela oštećenje vrata, kičme i moždanog stuba. Pored toga, Adrijana je otkrila i kako joj je prilikom jedne povrede moždano stablo ispalo iz ležišta.

- Osećam se kao da je to seksi rvanje. Sada imam stvarno loš vrat. Imam uklješten nerv i delovi moje kičme nisu gde bi trebalo da budu. Planirala sam da učestvujem u masovnim orgijama za potrebe snimanja filma, ali moji lekari smatraju da to sada nije nikako dobra ideja za mene, tako da sam odustala - istakla je poznata brineta svojevremeno.

Adrijana je uvek rado viđen gost u radijskim i TV emsijama, a tome u prilog ide i 11 osvojenih priznanja u kategoriji filmova za odrasle, među kojima su i 2 najprestižnije nagrade koje su pandan dodeli Oskar. Čečikova je tako nedavno gostovala u podkastu "Pillow Talk" gde je, kao i uvek, otvoreno govorila na temu seksa. Kada ju je voditelj Rajan Panl upitao kakvu vrstu se*sa voli i sama da gleda u filmovima, iznela je stvari koje su zaprepastile čak i njene kolege.

- Volim da gledam scene incesta tokom seksa. To su one scene gde dvoje glumi da su brat i sestra i slično. U tome nema ničeg lošeg, to je sve deo glume, iako je ta kategorija incesuoznog se*sa maltene legitimna od kad ju je i HBO kanal navodno "odobrio" u mnogim scenama kultne serije "Igra prestola". Takođe, imam jednog rođaka koji je pretplaćen na moj OnlyFans kanal i obožava moje snimke se*sa i veoma me podržava, ne vidim ništa loše u tome - objasnila je ona, a preneo Dejli star.

Adrijana ima preko 4 miliona pratilaca na Instagramu i svoj OnlyFans nalog na koji se pretplaćuje nekoliko hiljada korisnika. Inače, odrasla je u hraniteljskoj porodici, ima rusko i srpsko poreklo, a u svet pornografije zakoračila je 2013. godine. Kako je ranije navodila, o tome da se dešavaju povrede na radnom mestu kada ste porno zvezda se u poslednje vreme sve češće priča i skreće pažnja.

Podsetimo, Adrijana umalo nije nastradala na jednom setu. Slomila je kičmu nakon što je skočila u "bazen" napunjen penastim jastucima. Bila je pozvana na događaj u San Dijegu, gde su ona i njena rivalka u jednoj skakaonici morale da obore jedna drugu sa podijuma, koristeći gumene motke u borbi, u stilu Gladijatora. Adrijana je imala nekoliko operacija na kičmi, mnoge bolove je ocenila kao neizdržive i opisala ih rečima "bolje bi bilo da sam umrla". Posle svih operacija danas se oseća bolje.

Ona je na svom profilu krajem prošle godine podelila svoju priču.

- Provela sam svoj 32. rođendan na proputovanju u Vašington. Zaustavila sam se u Napi za vožnju balonom. Do sekvoje sam pešačila sa svojim psima. Zatim na Kaskade. Pre nego što sam izgubila svog dobrog psa, oduvek sam želela da ga odvedem na jedan od ova tri vrha. Pa kad sam slomila kičmu, rekla sam svom psu Porku da ćemo prošetati i da ćemo pešačiti za tnjegovog brata. Nisam ni znala da ću takođe proširiti svoju porodicu sa još dva šteneta. Ovo je prva godina da sam kao odrasla išla i radila ništa osim opuštanja za svoj rođendan. Poslednje dve godine su bile neke od najtežih u mom životu. Nakon što sam slomila kičmu, oplakivala sam ne samo smrt svog psa, već i kraj devetogodišnje veze koja je bila toksična. Bila sam blagoslovena što sam imala vremena da sedim u krevetu dok se lečim i da naučim koliko mi je potrebno da radim na sebi - napisala je i nastavila:

- Odrastanje bez prave porodice i napastvovanje me je gurnulo u industriju za odrasle. Iako sam uživala u tome, prošlo sam 10 godina otkad niko nije izgovorio moje pravo ime, ljudi su me samo zvali mojim umetničkim imenom. Naterala sam svoju pravu ličnost da se sakrije ispod tog lika. Dok još radim na izlečenju svoje traume i učenju da se odvojim od „Adrijane“, bilo je teško, ali lepo putovanje do ponovnog povezivanja sa onim što jesam. Ponosna sam na sebe što sam svoja najmračnija vremena pretvorila u svoje najveće lekcije. Svakodnevno se borim sa bolovima u leđima i emocijama. Ipak znam svoju snagu i ovu sledeću godinu dočekujem sa borbom u telu i ljubavlju u srcu. Evo rasta i starenja. Šaljem ljubav svakome ko se oseća beznadežno, izgubljeno ili usamljeno. Znajte da to neće uvek biti tako i možete sami sebi da spasite - napisala je ona u emotivnoj poruci.

