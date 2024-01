JA SAM STRUČNJAK ZA INTIMNE ODNOSE I TVRDIM DA MUŠKARCI JEDNU STVAR UVEK SHVATE POGREŠNO: Ako žena OVO traži, ne znači da vas VARA

Stručnjakinja za muško-ženske odnose, Jana Hoking, smatra da muškarci imaju određenu teoriju o ženama koja jednostavno nije istinita.

Ona misli da se dame veoma razlikuju od muškaraca kada su u pitanju izlasci, budući da je način na koji razmišljaju, koketiraju, pa čak i izlaze, vrlo različit. Mnogo je ljudi u poslednje vreme pitalo Janu za savete oko seksa, a to ju je navelo na nove zaključke.

Naime, jedno priznanje ju je ostavilo malo zatečenom – jer nije shvatala na šta muškarac cilja. Mislio je da ga devojka možda vara, a njoj nije bilo jasno zašto.

- Zašto bi on, zaboga, pretpostavio da ona vara? Zato što muškarci jednostavno ne znaju da čitaju žene. Takođe, smatram da bi u toj priči zapravo on mogao da bude taj koji vara - komentarisala je Jana. Radi se o tome da je njegova devojka odjednom spremnija na odnose i eksperimentisanje, a on je zato mislio da ona ima ljubavnika.

- Dok sam raspravljala o tome s nekim devojkama, podsetile su me da je ovo česta situacija. Na to sam mu rekla - ne, ona te ne vara - izjavila je.

Takođe je rekla da postoji priča da muškarci vole seks više od žena, ali to zapravo nije istina.

- Naš libido može da skoči u bilo kom trenutku, a postoje i trenuci kad hormoni polude. Pa ona želi da pobegne iz predvidljive seksualne kolotečine, te je spremna na nešto posebno - priča.

Ako se rutina obično sastoji od brzinskog odnosa pre spavanja, onda ona možda želi da isproba nešto drugačije i istraži svoje druge fantazije.

- Umesto da se pitate, predlažem da pređete u akciju - sugeriše Jana.

Drugi razlog može biti da je razgovarala s drugim prijateljima o njihovim seksualnim životima i oseća se inspirisano, te to želi da isproba sa svojim dečkom. Žene pričaju, pa kada čuju priče o uzbudljivim pričama u krevetu, ponekad požele da to učine same.

- Normalno je s vremena na vreme poželeti da se začini ljubavni život, pa zašto to ne biste maksimalno iskoristili - pita se Jana.

- Kad biste samo jednom pogledali njeno nedavno pretraživanje na Guglu, verovatno biste otkrili da je bila na misiji da otkrije kako da vam priđe na neki drugi način. To je razlog zašto podkast psihoterapeutkinje Ester Perel ima milione preuzimanja, a seks self-help knjige idu "kao lude", jer seks je za mnoge ljude zaista škakljiva tema i svima nam treba savet s vremena na vreme - objasnila je.

- Na početku veze rano podelite svoje nedoumice! Razlog za to je jednostavan, tako vašem partneru odmah dajete do znanja šta vam se sviđa, a kasnije nije tako neprijatno kada želite da isprobate nešto novo - savetuje Perel.

Dakle, ako se čini da vaša partnerka želi da isproba nove stvari, to ne znači da vas vara. Umesto da se fokusiraju na to zašto su se stvari promenile, Jana je rekla da bi muškarci trebali da razmisle o prihvatanju njenog novootkrivenog libida i iskoriste ga na najbolji način.

A kad je reč o optužbama za varanje, guru za muško-ženske obično smatra da kada muškarac sumnja da ga žena vara, to je normalno zato što upravo oni čine nešto slično, piše The Daily Star.

(Kurir.rs/ Daily Star/ 24sata.hr/ L. S)

Bonus video:

04:22 ĆUTE I TRPE! PREKO 20 % ŽENA OSEĆA BOL TOKOM SEKSUALNOG ODNOSA! Retko kad doživljavaju orgazam EVO KOJI SU NAJČEŠĆI RAZLOZI