NAJBOLJA DRUGARICA ME NIJE POZVALA NA VENČANJE POSLE DEVOJAČKE VEČERI: Kad sam saznala razlog nisam mogla da dođem sebi od šoka

Ejmi Dikinson, mlada devojka iz Australije na svom TikTok profilu je otkrila da nije bila pozvana na venčanje svoje bliske prijateljice jer je na društvenim mrežama bez dozvole objavila slike sa devojačke večeri, što je tada bilo zabranjeno.

Iako se sve desilo 2019. godine, Ejmi je sada na svom TikToku objavila celu priču, te priznala da tadašnja buduća mlada nikada više nije razgovarala sa njom nakon što je ona napravila "grešku".

"Vreme je za priču o tome kako nisam bila pozvana na venčanje", rekla je ona u svom videu, gde je objasnila da su ona i buduća mlada bile "zaista dobre prijateljice" i da je izdvojila čak 1.000 dolara kako bi prisustvovala devojačkom vikendu održanom na tropskom ostrvu na Velikom koralnom grebenu u Australiji.

Međutim, umesto da uživa u zajedničkom provodu, Dikinson je izjavila da je provela vikend uznemirena - posebno poslednje večeri vikenda, kada je mlada zabranila korišćenje telefona.

"Pošto je slikanje bilo dozvoljeno tokom večere u restoranu, jedna devojka je mene i mladu počela da slika, što je bilo najprirodnije moguće. Međutim, mlada je tada poludela i glasno vikala da prestanemo da se slikamo sa njom. Tada je jadna devojka koja nas je slikala počela da plače i otišla do toaleta. Ja sam brzo i sama otišla do nje da je utešim, ali bezuspešno", kaže ona.

Kasnije, kada se zajedno sa svojom drugaricom vratila iz toaleta, doživela je šok - niko nije želeo da priča sa njima. Kako je rekla "bile su totalno isključene iz grupe".

"Ti mala k*čko"

Brzo su svi napustili restoran, ali u odvojenom sastavu. Tada je Ejmi doživela još jedan šok.

"Kasnije te večeri, mladina majka me je pozvala na telefon. Žena je počela da mi se dere sa 'ti mala ku*čko, ti nećeš ostati u našem apartmanu noćas'. Tada sam mislila, ajde da se ponašam kao odrasla osoba, idem do njih da porazgovaramo. Ali to je bila greška", rekla je ona.

Tek kasnije shvatila zbog čega su svi ljuti

Iako je shvatila da je pogrešila i da nije bila dobrodošla, ipak je odlučila da se izvini što je koristila telefon. Međutim, mladina majka joj je otkrila zbog čega su se zapravo svi naljutili.

"Odjednom, majka ustaje… i pokazuje na mene i kaže: 'Kako se usuđuješ da postaviš sliku devojačke večeri pre moje ćerke'. Bila sam kao 'Šta? Ovo durenje je zapravo sve zbog Instagrama?'. Majka je bila iskreno ljuta zbog Instagrama", rekla je ona, te iskreno priznala da nije razumela da je to bio protokol, dodajući da fotografiju koju je postavila nije imala nikakve veze sa samom žurkom – već da je bio samo prelep zalazak.

Poziv od mlade brzo usledio

Ubrzo nakon što se devojački vikend završio Ejmi je primila telefonski poziv od mlade.

"Hej Ejmi, razmišljala sam o tome šta se desilo tokom vikenda i jednostavno mislim da mi ne bi bilo prijatno sa tobom na venčanju", navodno je rekla buduća mlada.

Međutim, Dikinsonova je odlučila da ne ostane dužna, te joj rekla:

"O hvala Bogu, naravno da neću da dođem na tvoje venčanje, ne mogu da se setim ničeg goreg od još jednog prisustva negde s tobom... Tada sam prekinula poziv, blokirala je, blokirala njenu porodicu i blokirala neke njene prijatelje i to je to", rekla je ona, te priznala da je celokupno ponašanje njene drugarice bilo najpodlija stvar koju joj je neka drugarica ikada uradila.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

