"ONA JE PRVA PREVARILA, PA SAM JOJ SAMO VRATIO" Ljudi otkrili zbog čega su imali AFERE: Spisak razloga je beskonačno dugačak

Priče o prevarama ima raznih, od onih prilično tužnih i šokantnih, pa sve do urnebesnih. Neverni muškarci i žene širom sveta otkrili su zašto su varali svoje partnere. Svoja iskustva podelili su na popularnom društvenom forumu Redit nakon što je jedna žena otkrila da je njen dugogodišnji dečko prevario iako su bili u srećnoj vezi.

"Pružao mi je ljubav, a onda me izdao. S tim sam čovekom bila pet godina. On je moja prva prava ljubav. Juče sam pričala drugarici koliko sam bila oduševljena s njim. Nikad se nisam osećala tako sigurnom. Znao je da me kod kuće dočeka s upaljenim svećama, jagodama i čokoladom, filmovima... Ali, danas sam se probudila u suzama, jer sam saznala da me vara. Nisam mogla da verujem, jer mi on već pet godina pokazuje neverovatnu ljubav", napisala je žena u objavi i zamolila druge korisnike da ispričaju zašto su se odlučili da prevare partnera. Spisak razloga zbog kojih su ljudi varali svoje partnere je podugačak, a ovosu samo neki od njih:

"Za sve je kriv ego"

"To je sve bilo zbog mog ega. Pokušali smo da rešiti to, ali jednostavno nismo uspeli", rekao je jedan muškarac.

"Prevarila sam svog dečka s nekim s kim sam imala snažnu emotivnu vezu. Iako sam osećala krivicu što mu nisam rekla, nisam mislila da sam nešto loše napravila", napisala je druga žena.

"Ona je prva prevarila pa sam joj vratio"

"Hteo sam da je ošamarim. Nisam bio zaljubljen u nju i ne žalim toliko zbog toga. A osim toga, ona me prva prevarila pa sam joj samo vratio", komentirasao je još jedan muškarac.

Zdravstveni izgovori

Drugi su za prevaru krivili svoje loše mentalno zdravlje.

"Prevarila sam ljubav svog života. Bila sam depresivna i puno sam pila, a moje mentalno zdravlje je bilo loše. Mislila sam da će nešto drugačije da me učini srećnijom i nisam htela da ga povredim, jer on je najbolji muškarac koga poznajem", priznala je žena.

"Prešao igricu"

Jedan muškarac je priznao da je ženu prevario s prostitutkom.

"Libido moje supruge je opao i nismo dugo spavali zajedno. Zbog toga sam počeo da odlazim u bordel nekoliko puta mesečno. Nisam mogao da izdržim šest meseci bez intimnog odnosa, ali nisam ni bio srećan zbog afere", napisao je.

