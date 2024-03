"SMANJILA SAM GRUDI JER SU BULJILI U NJIH I KOMENTARISALI!" Učiteljica joge prošla kroz PAKAO: "Ne verujem šta mi se događa" FOTO

Ako, slučajno ili namerno, naletite na Instagram profil učiteljice joge Eho Eliot, zateći ćete profil onakav kakav biste i očekivali, barem na prvi pogled.

Uglavnom su tu fotografije i videozapisi vitke 28-godišnjakinje u raznim joga položajima.

foto: Instagram/echolikesyoga

Stoj na glavi, noge iza glave, balansiranje na podlakticama, zalasci sunca... No, osim toga, poslednjih je meseci beLEžila i svoj oporavak od teške operacije. Naime, u avgustu se podvrgnula smanjenju grudi.

Svake godine oko 10.000 žena prođe takvu operaciju, koja je ozbiljan zahvat koji ostavlja znatne ožiljke. Najčešće se žene odlučuju na ovaj korak kako bi smanjile bol u leđima uzrokovanu neproporcionalno velikim grudima, a to je razlog zbog kojeg se i Eho odlučila na ovo.

Međutim, ono što njen slučaj čini neverovatnim je to što nije prvi put prolazila kroz taj postupak. Ovo joj je, naime, drugo smanjenje grudi.

foto: Instagram/echolikesyoga

Eho, koja je inače iz Birmingema, prvi se put podvrgnula smanjenju grudi kad joj je bila 21 godina. Razlog zašto je to morala sad još jednom učiniti jeste taj što su joj grudi ‘ponovno porasle‘ u međuvremenu, prenosi Daily Mail.

Prvo smanjenje bilo je s britanskih korpi 30 KK na D korpe jer je toliku težinu bilo teško nositi na njezinih 170 centimetara visine. Rezultat joj je ‘promenio‘ život, kako kaže, te ju je oslobodio fizičke nelagode i pogleda muškaraca, ali i žena, koji su je stalno komentarisali.

Nakon toga se posvetila jogi, no za nekoliko je godina primetila da joj poprsje raste. U vreme njene druge operacije grudi, Eho kaže da su joj grudi ‘bile veće nego ikada‘.

foto: Instagram/echolikesyoga

Echo je donela odluku da podeliti svoju ličnu priču kako bi istakla koliko operacija smanjenja grudi može biti korisna – ali i kako bi dala do znanja ženama da to možda, u retkim slučajevima, neće biti ‘jednokratna‘ operacija.

"Želim rasvetliti poteškoće s kojima se susreću žene s jako velikim grudima", objašnjava. "Imam studentkinje-klijentkinje koje imaju velike grudi i razmišljaju o smanjenju. Nadam se da će videti koliko je odluka o operaciji grudi bila dobra za mene. Probuditi se svaki dan i ne biti u agoniji, to je magija. Ali bojim se da bi mogle ponovno da porastu", dodaje.

foto: Instagram/echolikesyoga

Eho, koja je odrasla u Lesteru, kaže da je fizički ‘malo zaostajala za ostalim devojkama u školi‘ i dodaje: "Zlostavljali su me jer sam imala ravne grudi. Ali onda sam se brzo razvila kad mi je bilo 14 ili 15 godina i tada su krenuli seksualni komentari od dečaka u školi. A budući da sam imala obline, izgledala sam starije nego što sam bila, pa sam dobijala i puno pažnje od starijih muškaraca. Stalno sam bila svjesna ljudi koji me gledaju, pa sam nosila veliku, crnu majicu s kapuljačom koju sam tek sada bacila. Izgubila sam svo samopouzdanje."

Ehoino nezadovoljstvo svojim telom navelo ju je da pokuša da smrša u nadi da će joj to smanjiti poprsje.

foto: Instagram/echolikesyoga

"Samo sam htela da mi grudi nestanu", kaže ona. "Puno sam trčala i išla u teretanu. Mislila sam da ću ako ne budem puno jela i budem vežbala, izgubiti na težini i to će mi smanjiti grudi, ali to se nikad nije dogodilo."

Kad joj je bilo 20 godina, Eho je posetila svog lekara opšte prakse kako bi razgovarali o smanjenju grudi nakon što je dugo vremena patila od bolova u leđima i ramenima.

"Imala sam osećaj kao da me stalno nešto vuče među lopaticama. Osećala sam se kao da mi glavu povlače prema dole, često sam zbog toga imala glavobolje i bolove u vratu. Tokom menstruacije grudi bi mi se povećale i bolovi bi se pogoršali", priznaje.

Zbog toga nije volela da izlazi iz kuće i privlači pažnju na sebe. "Ljudi su samo prvo videli moje sise. Ali zbog te pažnje počela sam se osećati kao da je to jedina privlačna stvar na meni. To mi je poljuljalo samopouzdanje", priznaje.

Otišla je stručnjaku i dogovorili su se da će joj smanjiti grudi na veličinu C. No, nakon godinu dana čekanja, samo nedelju dana pre termina, operacija je otkazana.

foto: Instagram/echolikesyoga

"Samo sam plakala. Srce mi se slomilo", kaže ona. "Odmah sam potražila privatnog hirurga."

Operacija je trajala šest sati, a oporavak je, kaže, bio težak.

"Bilo je puno previjanja i nedljama nisam mogla podići ruke. Bila sam u bolnici nekoliko dana, a onda sam ostala u krevetu. Bila sam u to vreme kod svog partnera. Kad bismo se negde vozili, svaka neravnina na putu bila bi mi bolna. Takođe sam imala problema s jednom bradavicom, što je značilo da sam puno puta morala otići do bolnice. Kad je oteklina splasnula, bila sam na krpama D, a ne C, ali osećala sam se sitno. To mi je promenilo život", otkriva.

Pre četiri godine, kad je imala 24 godine, primetila je da joj grudi opet rastu, a vratile su se i glavobolje i bolovi u zglobovima.

"Težina mi se nije promenila, a stil života bio je isti", kaže ona. "Ali samo sam počela da osećam da postaju veći. Takođe sam počela osećati užasne bolove u grudima tokom menstruacije. Morala sam otkazati posao jer su me bolele grudi, ali čak je i hodanje postalo neprijatno. Ponovno su počeli ‘pogledi‘", dodaje.

Do 2021. Eho vjeruje da su se njene grudi vratile na staru veličinu. "Ako išta, osećale su se još većima i težima. Bolela su me leđa i opet sam se počela da se skrivam ​​u crnoj majici s kapuljačom."

Prošle godine je zakazala drugu operaciju.

"Došla mi je jedna klijentkinja i rekla mi da je smanjila grudi. Pokazala mi je svoje ožiljke i bili su tako bledi u poređenju sa mojima. Uzela sam podatke njenog hirurga jer sam trebala nešto preduzeti – osećala sam se kao da me grudi opet sputavaju", ispričala je.

Ovaj put Eho je otišla u Litvaniju na operaciju. Poprsje joj se opet svelo na D korpe, a Eho je ponovno oduševljena. Odlučila je da počne da objavljuje ​​na Instagramu tok svog oporavka, dok je još bila u hotelskoj sobi u Litvaniji.

"Ovaj put je operacija bila poput ponovnog rođenja. Počela sam da idem na terapiju – pokušavam shvatiti kakva osoba mogu biti, a da ne budem samo ‘ona Eho s velikim grudima‘, što mi je postalo neka vrsta nadimka", kaže.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/T.J.)

