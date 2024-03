"OTIŠAO SAM U PORODILIŠTE DA UZMEM ĆERKU, A ONDA JE USLEDILA NEVIĐENA HISTERIJA": Ova UŽASNA scena će me mučiti narednih 18 godina

i to se dešava

Novopečeni tata podelio je na Redditu traumatičan događaj kada je slučajno uzeo pogrešnu bebu iz bolnice i izazvao veliku paniku.

Objasnio je kako 'nije bio pri sebi' od rođenja svoje ćerke, jer je brinuo za svoju devojku i njihovo dete koji su proveli osam dana na intenzivnoj nezi, piše Mirror.

Obraćajući se Redditu, napisao je: "Moja beba je imala blagu infekciju pa je nekoliko dana ostala na odeljenju za specijalnu negu beba. Moja devojke je došla kući tri dana posle porođaja, ali smo se vraćali u bolnicu da viđamo našu ćerku svaki dan od tada. Danas je naša ćerka otpuštena iz bolnice pa smo otišli po nju. Moja je devojka je otišla da potpiše neke papire u drugoj sobi."

foto: Profimedia

Priznajući da je bio jako zabrinut oko dovođenja bebe kući, kaže da je na kraju ušao u pogrešnu bolničku sobu i stavio tuđe dete u sedalicu.

"Bio sam potpuni i krajnji idiot. Ušao sam u onu sobu do koje je bila moja ćerka. Obe bolničke sobe su izgledale potpuno isto, a ova druga beba je nosila beli bodi i žutu kapicu, baš kao i moja ćerka. Moja ćerka je imala narukvicu, ova beba nije, ali sam to shvatio tek kasnije. Stavio sam bebu u sedalicu i otišao na recepciju gde me čekala devojka", nastavio je.

foto: Profimedia

Dok je čekao svoju devojku, pojavila se njegova mama - ali je znala da nešto nije u redu čim je ugledala dete. "Tražila je da drži bebu i ja sam pristao. Podigla ju je i rekla 'Majk...' Po tonu njenog glasa shvatio sam da nešto nije u redu pa sam počeo da šizim,. Rekla je da beba izgleda drugačije, ali ja sam insistirao da je to zato što ju je poslednji put videla bila u inkubatoru. Nastavili smo da čekamo i stigla je moja devojka. Moja devojka je pogledala bebu i lice joj je prebledelo. Rekla je da to nije njeno dete. Odjurili smo do recepcije i medicinska sestra je došla s nama na odeljenje da vidi šta se dogodilo. Tamo je bio još jedan par koji je poludeo jer im je beba nestala. Morao sam da priznam svoju pogrešku. Uzeli smo našu ćerku i krenuli kući, ali sada je moja devojka jako ljuta na mene osećam se kao grozan otac jer ne prepoznajem lice moje ćerke. Poželite mi sreću sledećih 18 godina", zaključio je.

foto: Profimedia

U komentarima na njegovu objavu, jedan je korisnik rekao: "Ne mogu da verujem da bolnica nema način da da spreči da se to dogodi." Drugi korisnik je dodao: "Malo sam šokiran. Svaka bolnica u kojoj su moja deca rođena imala je narukvicu za koja bi uključila alarm ako biste izašli izvan zabranjenih područja. Takođe su bebe uvek bile pod nadzorom. Iznenađen sam da je dete bilo samo u sobi."

foto: Profimedia

"Ja sam otac i imao sam problema da pronađem ćerku u vrtiću jer je dve godine nisam oblačio i nisam znao kakvu odeću da tražim. Nisu samo očevi: majka je imala Isti problem. Svi su izgledali isto. Spašava te to što te prepoznaju i druga deca počnu da viču 'Tvoj otac je ovde'. A na tvoju žalost bebe su uglavnom sve iste."

(Kurir.rs / Mirror / Blic žena / T.B.)

Bonus video:

09:55 KLJUČAN PROBLEM JE KOMUNIKACIJA IZMEĐU LEKARA I TRUDNICA! Macura: Porodilje su uskraćene o postupcima koji slede