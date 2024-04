POZNATI ŠEF KUHINJE IZ NJUJORKA OTKRIO KAKO SE PRAVI SAVRŠEN FRANCUSKI TOST: Trik je u detalju koji vam nikad ne bi pao na pamet

Poznati kuvar Mark Marfi, otkriva recept za francuski tost koji je hrskav spolja, a mekan iznutra.

Nemojte se zadovoljiti tankim i vlažnim francuskim tostom kada umesto toga možete da jedete punije, sočnije i ukusne kriške koje su hrskave spolja, a ukusno meke iznutra, kaže poznati kuvar Mark Marfi, vlasnik nekoliko njujorških restorana.

Izaberite pravu vrstu hleba

„Zaboravite šta ste čuli o challahu (tradicionalni jevrejski hleb u obliku pletenice) i briocheu (slatki francuski hleb) i tvrdnjama da su oni najbolji izbor za francuski tost. Da, oni jesu bogati i ukusni, ali neće izdržati vrstu namakanja koja je potrebna da bi se dobio francuski tost za pravi doručak. Volim da bude hrskav spolja, a mekan i kremast iznutra. Zato koristim hrskavi hleb. Bilo šta s tvrdom koricom, poput bageta ili bogatog domaćeg hleba će poslužiti“, pojasnio je.

Kako da pripremite smesu

- Umutite jaja, slatku pavlaku, nekoliko kapljica konjaka i ekstrakt vanile. Zatim u smesu položite deblje kriške hleba i ostavite ih da se natope preko noći, ili čak 24 sata ako imate vremena - savetuje kuvar.

- Taj hrskaviji i deblje sečen hleb će upiti sve sastojke i neće se raspasti. Sledećeg jutra stavite kriške na rešetku i ostavite 15 minuta da se ocedi višak tečnosti - dodao je on.

foto: Shutterstock

Prži se dva puta

- Ključ za hrskavu koricu i svilenkasto meku unutrašnjost je dvostruko prženje. Svaku stranu hleba pospite s malo mešavine brašna i šećera, to će mu dati lepu koricu. Zatim ga pecite u teflonu ili tiganju od livenog gvožđa na jakoj vatri dok obe strane ne postanu zlatno smeđe - kaže Mark Marfi.

- Prebacite u pleh i stavite u rernu zagrejanu na 175 stepeni. Pecite 10 do 15 minuta. To pomaže da postane kao sufle sa kremom u sredini - objasnio je on.

- Najbolje je jesti tost dok je svež. Neka dekoracija bude jednostavna, šaka voća ili kvalitetan javorov sirup - rekao je on, a prenosi 24sata.

(Kurir.rs/Zadovoljna/A.G.)

