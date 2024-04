HIT FOTKA JELENE ĐOKOVIĆ ZAPALILA MREŽE: Sedi na 'ladnom betonu, ali joj je zato autfit da se SMRZNEŠ! Pravo oličenje stila (FOTO)

Jelena Đoković ima upečatljiv i minimalan stil koji joj odlično pristaje. Kada se uzme u obzir da supruga najboljeg tenisera sveta vodi računa o svojoj ishrani i redovno vežba, sve što obuče joj stoji savršeno i uvek dobije brojne komplimente.

Međutim, ono što takođe krasi Jelenu je i prelep osmeh što dodatno podcrtava njenu lepotu što se najbolje vidi na novim fotografijama iz Monte Karla.

Ona je nosila tanji kaput na kom je sedela na betonu i jela jabuku, a njen zeleno-beli džemper i jednostavne bež-bele pantalone uz kosu pokupljenu u konjski rep.

Kao i većinu vremena, Jelena je bila bez trunke šminke, a izgledala je besprekorno dok je uživala u jabuci.

Ona je kao opis dodala upravo čuveni deo poslovice "an apple a day keeps doctor away" što se prevodi kao jabuka na dan drži doktora podalje, odnosno ako jedete zdravu hranu to će vas učiniti zdravi, a samim tim nećete morati da idete kod doktra. Naravno, znajući koliko je Jelena posvećena zdravlju, ovo je baš u njenom stilu.

Fanovi su ostavljali poruke oduševljenja i podrške.

"Prirodna lepotica", "Budi zdrava i prelepa", "Predivnu šaljete poruku Jelena. Nije sve u skupim stvarima! Bravo!", "Jelena je prelepa nisu u pitanju preskupe stvari nego duša"...

Ona je svojevremeno pričala i o svojoj i Novakovoj ishrani koja je vegatarijanska

- Moja ishrana je 70 odsto sirova hrana, a 30 odsto skuvana. Najčešće jedem supu, bezglutensku testeninu, kinou, pirinač… Teško je danas naći pravu hranu i pripremljenu na zdrav način. Zato mi je važno da se dobro organizujem oko obroka i srećna sam što imam partnera koji je kao i ja posvećen tome da ostane zdrav i jak. Naši režimi ishrane se tek malo razlikuju - zaključila je tom prilikom Jelena Đoković u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

Ključnu ulogu u celom procesu igra žitarica kinoa. Naime, to je namirnica bez koje Jelena ne može da zamisli svoj dan, a kombinuje je u ishrani na različite načine. Kako ni ona, ni Novak godinama ne jedu meso, tako se trude da svoj jelovnik obogate prirodnim izvorima proteina, a jedan od njih je i kinoa. To je biljka koja je prava riznica zdravlja.

Ova namirnica se naziva i "zlatom Inka" kao i "kraljicom semenki", a drevne civilizacije Južne Amerike uvelike su bazirale svoju prehranu na njoj. Smatrali kinuo svetom biljkom te osim za prehranu koristili je i u narodnoj medicini. Kinoa obiluje proteinima, vitaminom C, kalcijumom, raznim mineralima, aminokiselinama i mnogim drugim vrednim sastojcima. Koristi se za jelo, ali i za izradu masti, eteričnih ulja i narodnih lekova. Tako se zna da se kroz istoriju kinoa posebno prepisivala bolesnicima za lečenje reume, tumora, hemoroida i išijasa.

