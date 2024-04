MOJ BIVŠI MUŽ SE ŽENI: Pred venčanje me je pozvao i tražio mi USLUGU zbog koje sam ga BLOKIRALA

Mnogi misle da posle raskida ili razvoda prestaje svaki odnos sa bivšim, a onda se desi neka nadrealna situacija koja nas izvede iz takta. To se dogodilo ovoj ženi, koju je bivši pozvao telefonom i uputio joj jedan zahtev.

"Razveli smo se pre godinu dana i nekoliko meseci kasnije, moj bivši muž je našao devojku. Imali smo buran razlaz i u potpunosti smo obustavili bilo kakav kontakt jedno s drugim.

Nedavno me je ničim izazvan kontaktirao i rekao mi: "Ja se ženim uskoro i hoću da vratiš svoje devojčako prezime jer je mojoj verenici neprijatno.“ Pitala sam ga zašto je to problem, on je rekao da ona ne želi da imam isto prezime. Ona zna da sam mu bivša žena i misli da mu i dalje ‘pripadam’.

Meni je to previše papirologije i nemam vremena za to. Odbila sam i blokirala ga. Ono što nisam očekivala je da ugledam njegovu verenicu ispred svoje kuće. Pogledala me je zgađeno i rekla da sam sigurno još zaljubljena u njega, inače bih već vratila svoje devojačko prezime.“

Ukoliko se nađete u sličnoj situaciji, evo šta možete da uradite.

Tražite savet od advokata

Ako vaš bivši uporno vrši pritisak na vas da promenite ime, razmislite o traženju pravnog saveta. Advokat vam može pomoći da razumete svoja prava i opcije u ovom slučaju. Ako situacija eskalira ili postane uznemirujuća, vodite evidenciju o svim interakcijama ili incidentima. Ovo može biti korisno ako morate da preduzmete dalje mere da biste se zaštitili.

Čuvajte sebe

Ako se u bilo kom trenutku osećate nesigurno ili ugroženo, ne oklevajte da kontaktirate policiju ili potražite pomoć od organizacija koje podržavaju žrtve nasilja. Osim toga, ne dozvolite da postupci vašeg bivšeg ili mišljenja njegove nove partnerke utiču na vaše samopoštovanje.

Usredsredite se na sopstveno blagostanje i sreću, umesto da budete uhvaćeni u njihovu dramu.

Ne reagujte na provokacije

U ovom slučaju moguće je da verenica bivšeg muža pokušala da izazove reakciju. Žena koja je podelila svoju priču ne treba da se bavi novom ženom niti da reaguje na njene komentare, jer će to samo pogoršati stvari. Niko nije odgovoran za izbore bivšeg muža ili nesigurnost njegove nove devojke.

(Kurir.rs/ Bright Side/ Zadovoljna/ L. S)

