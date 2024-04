MUŽ NIJE HTEO DA MI POMOGNE U KUĆI, PA SAM URADILA OVO: Žena napravila preokret i otkrila MALI TRIK "Sada sve radimo ravnopravno"

Amerikanka Kejli Klemp podelila je priču o tome kako je konačno uspela u ideji da ona i njen suprug ravnopravno rade poslove po kući.

- Prvih deset godina braka radila sam sve. Ali pored toga, provela sam dosta vremena zamerajući svom mužu. Ne svaki put, ali često. Evo kako je tekao naš tipičan razgovor - piše Kejli Klemp.

- Kažem mu da je ovog vikenda trebalo da pokosi travu, a on kaže da je bio zauzet. Na to kažem da je on ceo dan na poslu i da ja radim sve kućne poslove, dok mu je jedini posao košenje bašte - rekla je Kejli.

Tada bi se dogodio predvidljivi ritual. Povukao bi se, manje angažovan i zamerio joj. Zbog toga je bila besna, pitajući se kako je završila u braku gde je ona radila sve, a njen muž skoro ništa.

– Celo iskustvo bi se moglo sažeti u jednu reč: nepravda. I naravno, ta dinamika mi nije odgovarala. Odlučio sam da promenim svoju strategiju. Naime, pitao sam ga da li je slučajno primetio da je veš mašina prazna i da se sama ne isprazni. Onda bih ga pitao da li misli da će joj pomoći da počisti posle večere. Ali ta strategija ipak nije uspela – rekla je ona.

U stvari, efekat je bio suprotan od onoga što je planirala, a odnos između njih se pogoršao. Onda se dogodilo nešto neočekivano.

- Šta bi se desilo kada bih ovu strategiju okrenuo naglavačke? Pitala sam se. Moj prethodni pristup nije uspeo. I u ovom trenutku nisam imao šta da izgubim. Tako sam počela da eksperimentišem sa promenom, promenom koju moj muž i ja sada zovemo 'radikalna velikodušnost'. Umesto da razmišljam o 'loših' pola sata koje sam provela čisteći, počela sam da razmišljam o tome kao o 'poklonu' vezi - rekla je ona.

Prvo, promena se dogodila u njoj lično, pošto je sama promena u njenom načinu razmišljanja počela da oslobađa deo njene ozlojeđenosti.

- Primetila sam da sam ja bio ta koja je patila kada sam pokušala poslednju strategiju. Ja sam bila ta koja je ostala iznervirana, ljuta i stalno uvređena. Međutim, kada sam uvela način razmišljanja o radikalnoj velikodušnosti, moje unutrašnje iskustvo se promenilo. Osećala sam se manje pod stresom. Manje anksioznosti i gorčine prema svom mužu. Promena u meni stvorila je najparadoksalniju i najneočekivaniju promenu. To je promenilo i mog muža - rekla je ona.

- Kako se moja ogorčenost topila, moj muž je postajao sve angažovaniji i motivisaniji da uskoči u poslove po kući. Pokazalo se da je moja radikalna velikodušnost zarazna. Ovo je otvorilo prostor mom mužu da se oslobodi neke svoje frustracije i postane velikodušniji. Paradoksalno, radikalna velikodušnost dovela je do atmosfere u mom braku koju sam decenijama pokušavala da stvorim: braka ravnopravnog partnerstva, u kome smo oboje doprineli zajedničkom životu - zaključuje Klemp, piše Yout tango.

