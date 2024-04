NIKAD NIJE SPAVALA SA MUŽEM, A IMAJU ČETVORO DECE! Žena šokirala DETALJIMA IZ SPAVAĆE SOBE, a odnos im je vatren i posle 10 godina

Različite kulture, vere i običaji nalažu i drugačije oblike ponašanja, a pogotovo kada je reč o ljubavnim i intimnim odnosima, braku i porodici. Jedan od primera takvih propisa jeste i judaizam koji ima stroga pravila i dužnosti koji se moraju poštovati u braku.

Judaizam priznaje samo bračne zajednice

Judaizam priznaje intimne odnose samo ako su deo bračne veze, te su odnosi strogo zabranjeni pre braka. Takođe, jevrejska tradicija govori o seksualnim odnosima samo u braku I to samo u cilju razmnožavanja, bez strasti i vođenja ljubavi iz uživanja. Pravoslavne jevrejske porodice imaju u proseku od 5 do 10 dece.

Obzirom na to, ne bi trebalo da vas začudi slučaj jednog jevrejskog bračnog para koji za čitavu deceniju braka nije proveo zajedničku noć u krevetu.

Ceo život u braku ali u posebnim krevetima

Mirijam Azagvi (36) i Aron Azagvi u braku imaju četiri kćerke starosti od devet meseci do devet godina. Inače, oni su ortodoksni jevreji I strogo se pridržavaju svih pravila koje propisuje vera.

Neka od pravila začudiće vas. Na primer kada žena ima menstrualni ciklus muž ne bi trebalo da spava u istom krevetu zajedno sa njom. Ali kako se čini oni su otišli korak dalje i ovo pravilo primenili za svaki dan, odnosno noć. Kako tvrde, Mirjam i Aron nikada ne spavaju u istom krevetu od početka njihovog braka.

Pravila se poštuju

Iako im vera ne zabranjuje da spavaju zajedno, oni su se međusobno dogovorili da se to neće dogoditi iz jednog jedinog razloga - veruju da to njihovu ljubav još više ojačava.

- Porodice kao što je naša koje praktikuju veru, nedelju kad žena ima menstruaciju nazivaju Nidah. Tada muž ne sme da spava u istom krevetu sa ženom. Ja i Aron smo se na početku našeg braka dogovorili da to praktikujemo sve vreme. On ima svoju sobu za spavanje, a ja svoju. To je ojačalo našu ljubav jer kad ne možete seksom da "izgladite" svađu onda ste primorani da više razgovarate što produbljuje odnos između muškarca i žene - rekla je ona i dodala da je ovaj njihov stav dodatno začinio i njihov intimni odnos.

Ona je otkrila i da je zbog ovakvog načina života njihov odnos vatreniji.

- Kada niste stalno pored muža intimni odnos je mnogo uzbudljiviji a dodiri mnogo intenzivniji. Moram da naglasim da nama vera ne zabranjuje da imamo intimne odnose samo kad želimo decu već je dozvoljen seks i radi ličnog zadovoljstva - naglasila je ona.

