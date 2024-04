"MUŽ VOLI MOJE ZULUFE": Ženu sa bradom mnogi gledaju sa DOZOM GAĐENJA, a evo kako se ona bori sa zluradim komentarima (VIDEO)

Žena koju su maltretirali zbog svoje guste brade i brkova naučila je ne samo da ih prihvati, već i da ih 'voli', a sada se ne brije - a njen muž to isto voli.

Žena koja se umorila od beskorisnih standarda lepote u potpunosti je prihvatila svoje dlake na licu - ali i dalje ljudi čudno gledaju. Savo Mginki, (26) oseća se već 10 godina samosvesno zbog svog neobičnog lica, ali nakon što je prihvatila dlake na licu, koje se kreću od zulufa do brade i brkova. Prosto je naučila je da ih voli - kao i njen muž.

"On mi je zapravo rekao da pustim dlake na licu, čak šta više u tome ne vidi ništa čudno ili smešno".

"U ranoj fazi našeg braka, kada smo morali da izađemo na ručak ili večeru, nije mogao da me iznenadi, jer je znao da ako tog dana ne obrijam bradu, onda ćemo sigurno imati nešto za poneti. Ali on je bio zagovornik toga da volim i prihvatam sebe do kraja."

Ljudi znaju buljiti i upućivati gadne komentare paru tek diplomiranih studenata, ali kad je sa mužem, koji obožava njen dlakavi izgled, Savo kaže da se oseća potpuno normalno.

"Toliko sam navikla da ljudi govore loše o meni da mi je to postalo svejedno."

Ali ne prihvataju svi njenu spoljašnjost. „Ljudi su uvek zapanjeni mojim izborom da se ne brijem, neki su ljubazni i daju mi komplimente koliko sam lepa i jedinstvena, a neki se ne libe da mi upute odvratne komentare“, rekla je Savo i dodala: „Definitivno bulje u mene!"

Savo, koja je iz Johanesburga u Južnoj Africi, prvi put je počela da primećuje tamne dlake na licu kada je imala samo 16 godina. „Bilo je veoma vidljivo jer mi je ten malo svetliji“, objasnila je Savo.

"Kada sam imala 18 godina, tada su počeli da rastu zulufi, brkovi i brada. Sa 21. imala sam punu bradu – ne dugačku, ali su dlake rasle po celom licu.“ Brinući se kako izgleda, Savo je počela da se depilira dva puta nedeljno u svojim 20-im.

„Ako treba da izađem neki dan i tražim super čistu bradu, onda bih nanela kremu za brijanje“, objasnila je ona. Međutim, njena koža je zaista osetljiva, a brijanje bi izazvalo „malo iritacije“, pa je odlučila da pusti da joj dlake na licu izrastu.

Savo je objasnila: "Trenutno samo podrezujem zulufe. Ne brijem ih, volim ih.“ Sada je odlučna da pomogne drugim ženama da se izbore sa stigmom oko dlaka na licu.

