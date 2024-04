NAPRAVILI SU FB GRUPU OD 10.000 “UBITI DEVOJČICU IZ REKLAME” Teodora je trpela nasilje zbog boje glasa, a onda izašla kao pobednik

Teodora Miljković danas je preduzetnica, influenserka, komunikološkinja, a pred kamerama je od malih nogu. Svi je se sećaju iz čuvene reklame za sladoled. Tada je bila devojčica, i već tada se susrela s internet nasiljem, koje je sve rasprostranjenije.

Negativni komentari na račun glasa, tada devojčice, prerasli su u Fejsbuk grupu od 10.000 članova, a o tome je Teodora govorila u podkastu "Biti žena".

- Ljudi su mi dosta tokom odrastanja ukazivali na neke moje "mane", koje ja nisam smatrala manama. Na primer, moj glas. Ja recimo, imam grupu na Fejsbuku, pošto sam radila reklamu za Eskimko, to je bila ona čuvena reklama "Molim vas jedan sladoled za mamu, tatu, batu, seku i mene". Pet godina se ona emitovala, od moje 11. do 16. godine. To se konstantno emitovalo i ima grupa na Fejsbuku koja ima 10.000 članova, koja se zove "Svi koji bi ubili klinku iz reklame za Eskimka" - otkrila je Teodora, te dodala da je u trenutku ka je grupa napravljena imala svega 11-12 godina.

- To je napravljeno negde kad sam ja imala 11-12 godina i svi su naširoko i nadaleko komentarisali moj glas kako je kreštav, kako je piskav, kako ova devojčica nigde ne treba da priča i tako dalje. Sećam se da je mene to strašno pogađalo u tom trenutku, a radila sam sve moguće medijske poslove i meni je mama stalno pričala: "Teodora, to je tvoja autentičnost. Jednog dana će te svi prepoznavati po tvom glasu". I stvarno je to danas istina. Mene danas ljudi ne vide, ali čuju moj glas negde i kažu: "Jao, pa to je Teodora". To je samo jedan od primera toga koliko mi je bitno da ja budem autentična, svoja i da se ne menjam zbog potreba tržišta ili ljudi, jer nekad će te neko voleti, nekad te neće voleti, nećeš mu se dopadati, ali ko zna, za pet godina će to možda biti zanimljivo u vezi s tobom.

Kako je dalje otkrila, Teodora je upravo zahvaljujući tom svom glasu, koji su neki ocenjivali kao manu, sinhronizovala mnogo crtanih filmova.

- I na primer, taj glas mi je doneo da sinhronizujem preko sto crtaćnih filmova. Dakle, ja sam zahvaljujući tom svom specifičnom glasu, kreštavom, neki kažu, ali nekim producentima se jako dopao moj glas za crtane filmove i ja sam sinhorinzovala sto različitih crtanih filmova. Tako da možda nešto što neko smatra manom, ili vi smatrate manom, samo sačekajte da vreme prođe i da razumete zašto je to vaša vrlina i vaša posebnost.

