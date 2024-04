KRENUO JE DA IZNENADI SUPRUGU NA POSLU, ONO ŠTO JE ZATEKAO GA JE DOTUKLO: "Posle nekoliko piva OTIŠAO sam KUĆI", evo ŠTA se ZBILO

Prevara je sama po sebi teška, a kada to učini žena i to sa nekim ko je godina njenog sina, onda je sutuacija mnogo teža. Jedan čovek je na internet forumu zatražio savet. Naime, njegova supruga je imala aferu sa muškarcem koji je istih godina kao i njihov sin.

"Otkrio sam da me vara jer sam odlučio da je iznenadim, planirao sam da je odvedem na predstavu direktno sa posla. Čekao sam u kafiću preko puta njene kancelarije i video sam je kako izlazi iz zgrade. Taman sam hteo da ustanem i pozdravim je, kada sam video kako se okreće i strasno ljubi mnogo mlađeg muškarca u usta. Izgledao je isto kao i naš 21. godišnji sin, a kasnije sam saznao da je to novi kolega, star 22 godine. Stajao sam bukvalno kao zaleđen od šoka, nisam znao da li da se suočim sa njima ili da sačekam da me primete", započinje priču ovaj neutešni čovek, a o tome je pisao i The Sun.

On je na kraju otišao u kafanu da pokuša da dođe sebi.

"Posle nekoliko piva otišao sam kući i suočio se sa suprugom. Bila je veoma iznenađena i priznala je da su imali se*sualnu aferu, ali se zaklinje da nije zaljubljena u njega. Imam 48 godina, a ona 46. Venčali smo se pre 18 godina i imamo dvoje dece, uzrasta 15 i 21 godinu. Prošle godine su bile veoma teške zbog mog posla. Bio sam prilično depresivan i znam da je bilo naporno i mojoj supruzi. Iznenadne karte za predstavu su bile moj način da joj pokažem da je još uvek volim. Najbolje namere su mi se obile o glavu, jer sam želeo da joj pokažem da se trudim da se oslobodim lošeg raspoloženja i da želim da se zabavimo. Ona i dalje tvrdi da nema nikakva osećanja prema tom momku. On je čak 24 godine mlađi od nje i 26 od mene, nije da to išta menja, ali sam još uvek u šoku. Ne znam kako da nastavim dalje, a nisam spreman ovo nikome da priznam", pojadao se on na internet forumu.

Terapeutkinja sa interneta je iznela svoj predlog na ovu temu.

"Ako je odlučna da se ponovo posveti vašem braku, možda ćete želeti da joj pružite drugu šansu. Ali oboje ćete morati da se pozabavite time kako je ovo uticalo na vaš odnos i šta je pošlo po zlu. Priznajete da ste bili loše, a depresija može imati veliki uticaj na brak i porodicu, mada to nije opravdanje za neverstvo", objasnila je ona.

