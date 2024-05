U BRAKU JE SA DUPLO STARIJIM: PočelI su kao PRIJATELJi pa prešli u ROMANSU, svi su govorili da NEĆE USPETI, ovo je njihova TAJNA

Žena je otkrila da je njen suprug 35 godina stariji od nje, a kad su se prvi put upoznali, ljudi su govorili da njihova veza sa razlikom u godinama nikada neće funkcionisati. Takođe su optuživali Keli Lizu Meri Vil (32) da je sa svojim muškarcem samo zbog njegove penzije. Međutim, Keli je dokaza da nisu u pravu, piše The Sun.

Objasnila da njen muž ima 67 godina, a par se upoznao pre deset godina, kada je ona imala 22, a on 58 godina. Ono što je započelo kao prijateljstvo ubrzo je procvetalo u romansu, a sada, u videu koji je podelila na društvenim mrežama Keli je objasnila: "10 godina je prošlo u trenu".

U novom videu koji je brzo postao viralan na internetu, Keli je podelila najnovije slike sa svojim mužem. Uz to priložila je fotografiju sa početka njihove veze te dodala: "Ovo me podseća na vreme kada smo bili mladi".

U drugom snimku objavljenoj na društvenim mrežama, Keli tvrdi da su joj ljudi, kada je tek počela da se zabavlja sa svojim mužem, često govorili: 'To nikad neće uspeti, ti imaš 22, a on 57 godina'. Međutim, dokazala je da nisu bili u pravu: 'Šest godina braka i još uvek traje. Godine su samo broj'.

Snimak na TikToku mnoge je ostavio u šoku, jer je u samo jednom danu ekspresno skupila 486.300 pregleda. No, korisnici društvenih mreža bili su podeljeni u pogledu videa - dok se neki slažu da su godine samo broj, nisu svi bili tako ljubazni.

Jedna je osoba podelila svoje iskustvo: "24 godine razlike u godinama, 22 godine zajedno". Druga je dodala: "To su samo brojke i oboje ste odrasli, ako ste srećni i tako izgledate, volite se i uživajte u životu, to se događa samo jednom". Treći je komentarisao: "U vezi sam s razlikom u godinama (slična razlika u godinama kao i vaša) i to je daleko najbolja veza koju sam ikada imao".

