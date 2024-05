EVO KAKO DA SKINETE PEČAT SA JAJA: Potrebne su vam DVE STVARI koje sigurno imate u kuhinji i problem će biti rešen

Veliki petak je dan kada se farbaju jaja za predstojeći praznik Vaskrs. Uveliko su domaćice opremljene svime što im je potrebno za ovaj proces, a posebno jajima i bojama.

Ukoliko ste kupili jaja u lokalnom marketu, onda se ne treba začuditi ako na njima stoji - pečat. Upravo on nam može otkriti iz kakve proizvodnje jaje dolazi, a on može i predstavljati problem pri kuvanju.

foto: Profimedia

Kako se ukloniti pečat sa jajeta?

Iako on nije opasan po jaje, može uticati na boju na tim mestima ljuske. Ipak, bolje je ako ga uklonite i za to će vam trebati pamučna krpica i alkoholno sirće. Dovoljno je da krpicu natopite sa sirćetom i nežno protrljate mesto gde je trag pečata. Trljajte sve dok ne nestane, ali ne bi trebalo da to bude duži proces.

(Kurir.rs/ Ona/ L. S)

Bonus video:

01:18 FARBANJE JAJA NIJE HRIŠĆANSKI OBIČAJ, POSVEĆENO JE BOGINJI IŠTAR! Verski analitičar izneo šok tvrdnje: Ja nisam za taj običaj