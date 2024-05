VENČANJE NAJBOLJE DRUGARICE MI JE BIO NAJGORI DAN: Bile smo nerazdvojne 20 godina, a sad žalim što sam joj otišla na svadbu

Neka prijateljstva traju decenijama, pa i ceo život, dok se druga, naizgled jaka, mogu uništiti u sekundi. Alison (34) otkrila je koliko ju je potresao stav koji je njena najbolja drugarica Miranda, sa kojom je gradila prijateljstvo više od 20 godina, pokazala tokom svog posebnog dana. Alison je napisala pismo redakciji Brightside, a ovo je njena ispovest:

"Moja najbolja drugarica iz detinjstva se udala prošlog vikenda. Bila sam tako uzbuđena i oduševljena što sam bila tu da je podržim na njen veliki dan. Čudne stvari su odmah počele da se dešavaju. Odmah nakon što me je Miranda zamolila da joj budem deveruša, rekla je da će me naterati da se obučem na 'devojački' način. Napravila je listu zahteva, koja je uključivala haljinu, štikle, pa i moju kosu koju je trebalo da skratim do bob dužine. I trebalo je da ofarbam kosu u tamnije. I što je bilo najgore za mene, morala sam da koristim šminku za telo da prekrijem svoje tetovaže.

Ja sam od detinjstva bila poput dečaka. Uvek sam se osećala neprijatno kada sam nosila haljine, štikle i šminku. Ipak, to je bio veliki dan moje najbolje drugarice, pa sam se ponudila da uradim sve, osim da promenim frizuru. Zatim je Miranda rekla da ću i dalje biti pozvana na venčanje, ali da više neću biti deveruša. Pristala sam, mada, ruku na srce, jako sam se loše osećala zbog toga.

Ja pravim kolače, pa me je Miranda pitala da li mogu u potpunosti da se pobrinem za sto za desert. Iako su naše prijateljstvo prilično pokvarili njeni zahtevi za moj izgled i činjenica da se predomislila da budem njena deveruša, bila sam oduševljena što sam joj pomogala u svemu. Maksimalno sam se potrudila da napravim neverovatan sto koji je tog dana izazvao mnogo reakcija.

Ona mi je tada rekla da se venčanje bliži tački u kojoj će postati preskupo i da želi da troškovi budu niski. Dakle, rekla je da moj muž nije pozvan. Bila sam ljuta, ali ona mi je bila najbolja prijateljica i prošle smo kroz mnoge stvari zajedno. Mislila sam da je sve to rezultat njenog stresa pre venčanja, pa sam imala mnogo razumevanja i čak sam sto pripremila kao lični poklon paru.

Mesec dana kasnije, nakon što je pregledala listu gostiju, Miranda mi je rekla da moj muž i dalje može da pođe sa mnom, ali ako to uradi, ja ću biti udaljena od glavnog stola. Moj muž je zapravo snimatelj venčanja i bio je nestrpljiv da izgradi svoj portfolio za snimke. Znali smo da Miranda i njen budući muž nemaju snimatelja.

Moj muž se ponudio da snimi njihovu svadbu besplatno. Miranda je bila oduševljena. Onda su stvari krenule nizbrdo. Na dan venčanja, moj muž i ja smo stigli četiri sata ranije da pomognemo oko događaja. Dok je on snimao detalje, ja sam uređivala sto sa dezertima. Nakon ceremonije, gosti su premešteni u salu za zabavu, a prvobitna prostorija je pretvorena u mesto za prijem. Dok sam pomagala u preuređenju prostorije, bila sam iznenađena kada sam shvatila da moja najbolja drugarica zapravo nije dodala naša imena na listu sedenja.

Muž i ja smo morali da sedimo u zasebnoj prostoriji koja je od recepcije bila zatvorena. Ništa nismo mogli da čujemo ni vidimo, a ni sa kim nisu mogli ni da razgovaramo. Nakon što nam je predloženo da sednemo u odvojenu prostoriju, prišla sam Mirandi da objasnim situaciju. Rekla je da je to neka zbrka. Sve razumem, ali Miranda nije učinila ništa da nas premesti u glavnu prostoriju. Propustila sam celo venčanje i veći deo večeri provela jecajući u toaletu. Moj muž je nastavio da sve snima, želeo je da im napravi lep video.

Nakon cele situacije, poslala sam poruku Mirandi i rekla joj šta osećam. Počela je da se izvinjava i objasnila da je tog dana bila sluđena. Rekla je da se oseća izuzetno krivom i da želi da i dalje ostanemo prijateljice. I jedina želja koju sada imam jeste da je više nikada u životu ne vidim", napisala je žena.

