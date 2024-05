ĆERKU NAZVAO PO BIVŠOJ, A KAD JE ŽENA SAZNALA POBESNELA: Ostavila sam ga istog trena, a onda me je POZVAO I TRAŽIO JEDNU STVAR

Postoji beskonačna lista imena koja možete izabrati kada je u pitanju deca, a inspiracija može doći sa raznih mesta, od naših omiljenih TV emisija do izgubljenih voljenih osoba.

Ali jedna žena je rekla na Redditu da je bila užasnuta kada je otkrila da ime koje je njen dečko odabrao za njihovu ćerku nije tako nevino kao što se činilo.

Žena je rekla da je njen partner njihovoj devojčici dao ime Karli, ali ne bi bilo tako strašno da inspiraciju nije potekla od njegove bivše devojke, koja se tako zove.

Svojoj ćerki je dao ime po bivšoj

U objavi na Redditu, mama je tvrdila da nije znala za bvišu svog dečka kada su dobili ćerku i da ju je upoznala samo na okupljanju srednje škole kojoj je prisustvovala sa svojim partnerom. A nakon što je priznao da je ona inspirisala ime, žena je raskinula s njim jer je takođe tvrdio da "još uvek voli" svoju bivšu ljubav.

„Išli smo na okupljanje moje bivše u srednjoj školi gde sam upoznao devojku po imenu Karli. Dobio sam hranu kada sam je čuo da kaže njenom bivšem 'moja ćerka se zove Karli, baš kao i ti.' Ignorirao sam to dok nismo stigli kući, pitao sam ga o tome i on je priznao da nije samo smislio ime, već je dao ime po njoj. Takođe je priznao da su pričali jedno o drugom na okupljanju i dalje su bili zaljubljeni, čak su išli na sastanak, ali on je rekao da su samo prijatelji", rekla je žena na Redditu.

Tražio je povratak

Mama i njena ćerka su se iselile nekoliko meseci kasnije i sada im je „odlično“, ali stvari su se promenile sada kada njen dečko želi „drugu šansu“. Tvrdila je da je izlazio sa Karli nakon njihovog raskida i da je ona sada trudna, ali su već raskinuli i sada želi nazad.

"Nedavno mi je rekao da zaslužuje drugu šansu. Misli da preterujem i da je to 'samo ime'. Njegova mama mi je rekla da je to samo ime i da je to samo greška.

Stalno je govorio da smo toliko radili da izgradimo ovu porodicu i kako je ostavljen zbog jednostavne greške, i dalje veruje da je to samo ime i da ću jednog dana preboleti. Rekao mi je da mrzi što ne mogu samo da mu oprostim zbog naše ćerke“, otkrila je ona.

Korisnici Reddita strogi

Međutim, komentatori posta bili su čvrsto na strani žene, a mnogi su tatu označili kao „prevario“ i insistirali da nije mama kriva što je njihova veza prekinuta. "Ovaj momak je u zabludi. Uopšte ne preterujete. Zadržite odnos sa njegovim roditeljima, ali mu se ne vraćajte!"

Druga osoba, međutim, smatra da je postupila ishitreno. "Ne odbijate ga zbog imena. Odbijate ga zato što je varao ženu kojom je toliko opsednut da je svom detetu dao ime po njoj", napisala je druga osoba, dok je druga tvrdila: "Zakonski bih promenila ćerki ime."

