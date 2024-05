OPROSTILA SAM BIVŠEM MUŽU PREVARU: Kad sam odlučila da mu dam NOVU ŠANSU, tek onda me je ponizio DO BOLA

Ejmi, glavni lik u ovoj priči, a koja je hrabro objavila svoje iskustvo, smatrala je logičnim da se ponovo uda za svog bivšeg supruga jer je još imala jake emocije prema njemu.

Međutim, kako su se stvari razvijale, počela je da se preispituje ​​da li je davanje još jedne prilike bivšem zaista bila prava odluka.

Pre nekog vremena odlučili su da se rastanu, ali to nije bilo poslednje poglavlje njihove zajedničke priče.

Ejmi (34) je u iskrenom pismu podelila svoje iskustvo kako bi upozorila druge na složenost ponovnog spajanja s nekim ko ih je prethodno razočarao, piše Brightside.

Priču je započela razmišljanjem o svojoj istoriji sa suprugom Denom (36), s kojim je bila od njihovih srednjoškolskih dana. Nakon više od osam godina veze, konačno su se venčali. Međutim, nisu očekivali da će brak biti prepun izazova, uključujući česte svađe i sumnje u neverstvo s Denove strane.

- Pronašla sam neke sumnjive poruke na Denovom telefonu, pa sam ga pitala o čemu se radi, na šta je on negirao prevaru - izjavila je.

Uprkos Denovim poricanjima i nedostatku konkretnih dokaza, Ejmino poverenje bilo je ozbiljno narušeno. Odlučila je da se rastane jer je smatrala da on već neko vreme nije veran.

- Moje poverenje u Dena već je bilo poljuljano - prisetila se Ejmi, dodajući kako se on generalno dosta nezrelo ponašao u toj i sličnim ozbiljnim situacijama.

No, uprkos svemu, njihova emotivna veza je i dalje bila jaka. Rastavljeni su bili tri godine, tokom kojih je ona ipak izbegla svaki kontakt s njim, iako je on hteo da ide na kafe i da se nalazi s njom.

Ipak, sudbina se umešala kada su se pre otprilike godinu dana slučajno sreli u prodavnici, gde je Den bio s nekom ženom.

- Videti Dena s drugom ženom pobudilo je osećanje ljubomore u meni, uprkos našem razvodu. Bio je to bolan podsetnik da ga deo mene ipak voli - setila se. I tada joj se Den opet javio, ovoga puta je odlučila da ga sasluša.

- Den je objasnio da je žena bila sekretarica njegovog oca i da joj je jednostavno pomagao zbog povrede. Uveravao me da se među njima ništa ne dešava - ispričala je Ejmi. Uverena njegovim objašnjenjem, pristala je da se nađe s Denom radi razgovora, što je zapravo najavilo njihovo pomirenje.

- Ponovo videti Dena nakon toliko vremena bilo je kao strujni udar. Shvatila sam da moja osećanja prema njemu nisu nestala. Bilo je to kao da smo se vratili u prošlost kad smo se prvi put zaljubili jedno u drugo - izjavila je.

Uzbuđena zbog njihove zajedničke budućnosti, Ejmi je spremno pristala kad je Den predložio spontani odlazak u banju nakon kog je usledila i fina večera.

- Super smo se slagali, prisećali smo se zajedničkih trenutaka i krenuli da planiramo budućnost. Čak smo razgovarali o tome da imamo decu - napisala je.

Odjednom, on je kleknuo pred nju i pitao je da li bi se udala za njega. Ipak, došlo je do šoka.

- Nikada neću zaboraviti taj trenutak, on je umesto vereničkog prstena izvadio cedulju na kojoj je pisalo - "šalim se" - prisetila se Ejmi šoka.

I dok se on glasno smejao, ona je ostala šokirana.

- Dušo, to je bila samo šala, ne želim opet da se oženim tobom - smejao se.

Na to mu je rekla da je njima dvoma sada zaista gotovo.

- Ti si najgora noćna mora mog života - rekla mu je i otišla, teško razočarana.

Nakon toga, njegov otac joj je ispričao da se on s tom drugom ženom viđa već mesecima.

- Sve ovo vreme mislila sam da počinjemo ispočetka, ali on se viđao s nekom drugom. No koliko god bilo bolno, drago mi je da sam saznala. To me je uverilo da ga definitivno ostavim i nastavim sa svojim životom - izjavila je.

(Kurir.rs/ Brightside/ 24sata.hr/ L. S)