UHVATILA DEČKA U PREVARI TOKOM PROSIDBE: Poruke počele da iskaču, a onda mu se slatko osvetila "Dušo, ovaj DIJAMANTSKI PRSTEN..."

Jedna mlada žena uspela je da preuzme kontrolu nad svojim životom, nakon što je otkrila da je dečko vara usred njegove ponude za brak. Uprkos bolu koje je osetila, uspela je da mu pripremi - savršenu osvetu.

Tifani Lin je ispričala je u svom TikTok video snimku kako ju je momak iznenadio spontanim putovanjem u Orlando na Floridi, sa planom da posete tematske parkove, što je bio gest koji ju je apsolutno oduševio.

Kako priča, kada su stigli na destinaciju, njen dečko se prijavio da učestvuje u jednom od takmičenja u parku i zamolio je Tifani da snimi njegov nastup na njegovom telefonu kako bi mogao da ga pogleda kasnije.

- Pružio mi je svoj mobilni telefon i rekao: "Dušo, molim te, snimi ovo. Želim da vidiš šta će se dogoditi" - opisala je Tifani, kako prenosi "Mirror".

Međutim, dok je snimila dečka kako se takmiči pažnju su joj odvratile poruke koje su se pojavljivale na ekranu telefona.

- I dok sam razmišljala kako je ovo sve slatko i zabavno, na kraju je i pobedio, snimam sa njegovim telefonom sve koji mi je on sam dao. I evo me sa njegovim mobilnim, sva uzbuđena i ponosna na svog čoveka. Odjednom počinju da iskaču SMS poruke na ekranu. Ispostavilo se da su od njegove ljubavnice sa kojom se petljao sve vreme dok smo zajedno - prenosi Tifani u snimku koji je do sada prikupio preko 4,500 komentara.

U tom trenutku Tifani saznaje da je udata ljubavnica njenog momka ljuta jer je on prekinuo njihovu aferu jer se spremao da zaprosi svoju devojku.

- U ovom trenutku, moje srce se apsolutno raspada i želim da povraćam. I tako dok sedim među gomilom ljudi, možda čak i hiljadama njih i pokušavam da umirim ruke da ne drhte dok snimam šta se dešava, u tom trenutku on me prosi pred celim stadionom punim ljudi, ali ja stvarno znam šta se dešava jer vidim ove poruke kako trepere preko ekrana - prepričava Tifani svoju nezavidnu situaciju

I dok se njegova prosidba pojavljuje preko velikog ekrana, a stranci oko nje kreću sa sponatnim aplauzom, Tifani se u sebi bori sa agonijom i realnošću da je njen dečko neveran. Nakon javnog spektakla, videli su se oči u oči ispred stadiona gde ju je zagrlio i još jednom zaprosio pred gomilom ljudi koji su sve to gledali.

Iskoristivši jedan trenutak, ona ga je povukla u stranu u najbliži restoran i tamo suočila sa istinom, koju on nije ni pokušao da porekne, svestan da je "uhvaćen". Narednih pola sata saslušala je salvu izgovora i izvinjenja, ali je ona, kako kaže, potpuno otupela.

- Jedine reči koje sam uspela da promumlam su bile: "Dušo, ovaj dijamantski prsten od dva karata, jednostavno neće biti dovoljan" - prenela je Tifani koja iako nije odmah prihvatila njegovu prosidbu, ostala sa ovim momkom još nekoliko meseci pre nego što je odustala i vratila prsten: - Znam da možda mislite da sam luda ili glupa, ali nije mi trebao taj loš "džudžu". Nije mi trebao. Ne želim ništa od njega, vratio sam taj prsten jer je bio ukaljan.

(Kurir.rs/Ona/I.M.)

