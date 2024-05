PREVARIO ME JE, SADA NEKA PATI Pre 10 godina je posrnuo, a sada mu supruga ŽESTOKO naplaćuje grešku iz prošlosti! "Zaslužio je to"

Situacija u kojoj žena odbija intimne odnose sa suprugom nakon što ju je prevario pre 10 godina izazvala je mnoge reakcije i komentare javnosti. Ovaj slučaj postavlja pitanje dugoročnih posledica neverstva u braku i kako se nositi sa tim.

- Nakon što sam otkrila da me je suprug prevario, ta strast za njim kao da se zauvek ugasila u meni. Uopšte više nisam osećala privlačnost prema njemu. Uprkos tome, odlučila sam da ostanem u braku, isključivo zbog dece, jer ne želim da ona ispaštaju zbog njegove greške - započinje ona svoju priču.

Međutim, odbijanje intimnih odnosa postalo je problematično za njihov odnos.

- Budući da smo ostali u braku suprug je nastavio da inicira se*sualne aktivnosti, baš kao da se ništa nije desilo. Međutim, ja osećam da je ta faza našeg odnosa zauvek završena, s druge strane to je moj način osvete za bol koju mi je naneo. Oboje imamo 42 godine i punih 10 godina nismo bili intimni. Priznajem da je to dovelo do poteškoća u našoj svakodnevnoj komunikaciji i stvorilo dodatne tenzije u već narušenom braku, ali ta se*sualnost je za mene davno prošlo vreme - objasnila je ona, a o tome je pisao i The Sun.

Stručnjaci za veze ističu važnost otvorenog i iskrenog razgovora između supružnika kako bi se razrešile duboko usađene emotivne povrede. U ovom slučaju, preporučuju se bračni savetnici koji bi pomogli paru da prevaziđe ove teškoće i pronađe zajedničko rešenje.

Ovaj slučaj baca svetlo na dugoročne posledice neverstva u braku i izazova sa kojima se suočavaju parovi nakon takvih trauma. Otvorenost za razgovor i traženje stručne pomoći mogu biti ključni koraci ka rešavanju ovakvih problema. Psihoterapeuti ističu da je ključno da parovi pronađu način da prevaziđu takve teškoće i da se suoče sa emotivnim izazovima zajedno, budući da brak zahteva kontinuirani napor i obostrano razumevanje.

