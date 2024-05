KAKO DA PREPOZNATE DA VAM JE PRIJATELJSTVO POSTALO TOKSIČNO: Kad bliska osoba počne ovako da se ponaša, bolje bežite iz odnosa

Prijateljstva su neki od najvažnijih odnosa koje imamo, s puno smeha u dobrim trenucima i podrške kad su vremena teška. Ali ponekad može da postoji mnogo očekivanja koja proizlaze iz naših prijateljstava, koja se ponekad stvaraju u detinjstvu i temelje se na našoj sopstvenoj kulturi i vrednostima. Stručnjaci su otkrili šta se događa kada ta prijateljstva odu predaleko i postanu štetna.

Dr Lisa Tarner, stručnjakinja za traume i osnivačica CETfreedoma, ispričala je za Daily Mail kako prepoznati da li je prijateljstvo postalo toksično. Kaže kako neki ljudi mogu da imaju specifična očekivanja u prijateljstvu poput toga koliko često će se čuti ili viđati s prijateljima, koje vrste aktivnosti rade zajedno i slično.

foto: Shutterstock

- Ono što prijateljstvo čini "idealnim" je kada su očekivanja slična, a međusobne vrednosti slične ili se barem poštuju - kaže. Kad ne možemo da razumemo vrednosti i uverenja jedni drugih, stvari počinju da bivaju štetne, u suštini toksične.

Dr Lisa je rekla: "Važno je napomenuti da se ova pravila razlikuju u zavisnosti od kulture u kojoj smo rođeni i odgojeni, porodice, pa čak i društva."

- Ne postoje fiksna pravila prijateljstva koja su zapisana i kojih se svi pridržavaju. Svi to izmišljamo i primenjujemo najbolje što možemo, testiramo i onda čekamo da vidimo šta će se dogoditi. Dodaje da postoje univerzalno nezdrava uverenja o tome kako se ponašati prema prijateljima koja nisu primerena.

foto: Profimedia

Na njenoj listi štetnih uverenja o prijateljstvima je i uverenje da svojim prijateljima treba sve da kažemo. Osim toga, neki ljudi imaju ustaljena uverenja da prijatelji uvek treba da se slažu jedni s drugima, da treba da daju prioritet međusobnim potrebama iznad sopstvenih i da bi trebalo da budu spremni da žrtvuju svoje potrebe ili želje za dobrobit prijateljstva.

Rob Brenan, životni trener, ovo je proširio i dodao da je nezdravo očekivanje verovati da će neko odbaciti sve i biti tu za nas kad god to želimo.

foto: Shutterstock

- Nemamo razumevanja za činjenicu da naši prijatelji imaju svoje putovanje i sopstveni život, a to što ne dolaze svaki put kad su nam potrebni ne znači da nas ne vole ili da im nije stalo do nas. Ljubomora je još jedan otrovni problem prijateljstva - rekao je.

- Na primer, objave najboljih prijatelja na društvenim mrežama koje predstavljaju savršenu vrstu odnosa u kom se neprestano međusobno podržavaju i rade sve zajedno jednostavno nisu realni. Ako jedno od njih učini nešto s nekim drugim, onda bi to moglo da se shvati kao izdaja, ili ako provode malo previše vremena s nekim drugim, moglo bi da dođe i do ljubomore - sve su to znakovi nezdrave veze, a na kojima se treba zajednički poraditi. Treba da budu srećni što provode vreme s drugim ljudima i srećni što oni slede svoj životni put - objasnio je.

foto: Profimedia

- Ova uverenja mogu da stvore nezdravu dinamiku u kojoj se jedna osoba oseća kao da neprestano daje, a druga stalno uzima, što dovodi do ogorčenosti i frustracije - dodaje dr Lisa.

Kako se nositi s nepravednim očekivanjima u prijateljstvu?

Kako biste se nosili s tim očekivanjima, važno je napraviti korak unazad i ispita zašto ih imate i jesu li "realni i pošteni".

foto: Profimedia

- Pokušajte da budete iskreni prema sebi o tome šta očekujete od svojih prijatelja i jesu li ta očekivanja razumna. Takođe može biti korisno preneti svoja očekivanja svojim prijateljima i imati otvoren i iskren razgovor o tome šta svakoj osobi treba i želi od prijateljstva - kaže doktorka.

Lisa upozorava da stvari postaju otrovne ako je neko neljubazan, namerno ili nenamerno zbog očekivanja koja ima, a nisu ispunjena. Ljudi znaju da budu toliko fiksirani na to da budu u pravu da čine sve što mogu kako bi to dokazali, što rezultira povređenim osećanjima.

foto: Profimedia

Ako ne možete da razgovarate o ovim problemima i poštujete međusobne granice, onda kaže da bi "trebalo razmisliti da li je zdravo za vas da nastavite takvo prijateljstvo". Važno je zapamtiti da je "u redu postaviti granice i dati prednost sopstvenoj dobrobiti, čak i ako to znači prekid toksičnog odnosa".

- Ako se mučite da se nosite s toksičnim prijateljem, takođe može da bude korisno potražiti podršku od drugih prijatelja ili terapeuta - savetuje.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ 24sata.hr/ L. S)

