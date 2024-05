ISTINA KOJU MORAJU DA ČUJU LJUBAVNICE OŽENJENIH MUŠKARACA: Ove stvari će govoriti vaš partner, a zbog ovoga se NEĆE PROMENITI

Veze sa oženjenim muškarcima, često se obiju o glavu ljubavnicama. Zaljubljivanje u oženjenog muškarca se dešava skoro svuda, u svim kulturama, starosnim grupama, nacionalnostima, religijama i nivoima obrazovanja.

foto: Profimedia

Već znate da je ovo priča koja se ne završava dobro. Jasno je da nemamo uvek kontrolu nad emocijama, pogotovo kada se javi jaka veza između dvoje ljudi, ali svakako vi treba da budete osoba koja odlučuje kako će se postaviti u celoj situaciji.

Ova neiscrpna tema inspirisala je YourTango da iz iskustava žena izvuče pet istina koje se odnose na situaciju kada se žene zaljube u oženjene muškarce.

Nema ničeg posebnog u razaranju već raspadnutog braka

foto: Shutterstock

Možda deluje primamljiva pomisao da ste "posebnije“ od njegove žene; lepše mlađe, zgodnije – sve što on već kaže.

Ali ako je već jednom nogom"„izašao kroz vrata“, a to je slučaj sa većinom muškaraca koji na kraju napuste svoje žene – vi ste uglavnom – najbliži izlaz.

Ovaj muškarac se može na kraju ponovo oženiti, ali retko kad za prvu ženu koja mu pruži zgodan izlaz.

Bićeš "muškarac“ u vezi

foto: Profimedia

Ako si u ranoj fazi afere, u ovaj deo ćeš teško poverovati. Na kraju krajeva, on je taj koji luduje za tobom i osvaja te, zar ne? U početku nisi ni bila toliko zainteresovana da budeš druga žena.

Međutim, ta dinamika ne može trajati. Ti si dostupna, ali on nije. On je taj koga je teško dobiti.

Na kraju ćeš se osećati nesigurnije i imaćeš manje poverenja u njegova osećanja, a verovatno će početi i da ti deluje kao da si ti ta koja ga juri.

Zaustavljaš život zbog fantazije

foto: Shutterstock

Čak i ako zaljubljenost nikada ne preraste u fizičku vezu, ona i dalje može biti štetna. Nemojte biti "žena sa posla“ koja putuje sa oženjenim šefom ili se zaljubljuje u oženjenog kolegu.

Zaslužujete da budete centar nečijeg života, a ne da skupljate mrvice.

Za loš brak je potrebno dvoje

foto: Profimedia

On je igrao ulogu u svom "lošem“ braku i nikada nećete saznati celu istinu. Ako je njegova žena "luda“, "posesivna“ ili "kontrol-frik“, to može biti zato što on ima istoriju neprikladnog ponašanja sa prijateljicama i saradnicama.

Ili možda ima druge probleme koje je lako sakriti od ljubavnice, ali bi isto uništili vaš odnos, kada bi prerastao u pravu vezu.

Njemu je njegov život u redu takav kakav jeste

foto: Profimedia

Neki muškarci biraju ženu koja je kao pčelica radilica; ona je tu da njemu bude dobro, tako što drži ceo dom na sebi. A on, misli da ima pravo da skrene sa puta, obično sa uzbudljivijim ženama koje ne zaviruju u kuhinju.

Iako on to skriva, prihvatite da je zapravo takav. Nećete ga promeniti. Sviđa mu se buran život. On ne želi da se oženi vatrenom lepoticom, i sve dok njegova žena radi svoj posao, gaji decu i ćuti, on će biti zadovoljan što deli dobre trenutke sa vama – ali ne mnogo više od toga.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA